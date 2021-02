Enock Barwuah/ “Giorgia? Credo che sia davvero la donna della mia vita”

Enock Barwuah si è raccontato a cuore aperto dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2020. Non solo, il fratello di Mario Balotelli ha parlato anche del rapporto con il campione di calcio e della fidanzata Giorgia. Intervistato da Il Giornale, Enock ha parlato proprio del rapporto con il fratello: “non l’ho mai sofferto perché non mi sono mai sentito in competizione con lui. L’ho sempre ammirato molto e ho sempre ricavato il meglio da lui. E’ molto buono e sensibile”. L’ex concorrente del GF VIP 5 ha rivelato cosa l’ha spinto ad entrare nella casa più spiata d’Italia: “é stata una scelta molto ragionata visto che io, prima di questa esperienza, non ho mai pensato di partecipare ad un reality. Quando mi è arrivata la proposta non ero tanto convinto perché il mondo dei reality era un mondo a me sconosciuto e, conoscendomi, avevo paura di non riuscire a far emergere il vero Enock. La mia famiglia e la mia fidanzata Giorgia mi hanno spronato molto e mi hanno convinto a partecipare. Sono sempre stato etichettato come il fratello di Mario, grazie al programma ora non sono più il ‘fratello di’ ma sono semplicemente Enock”.

Enock Barwuah e la fidanzata Giulia: “in lei ho trovato una donna con la D maiuscola”

Enock Barwuah parlando sempre dell’esperienza del Grande Fratello Vip 2020 ha parlato anche dei suoi coinquilini ed amici: “all’interno della Casa ho trovato amici sinceri e persone vere. Pierpaolo, Andrea, Tommaso e Francesco sono stati uomini per me fondamentali e con loro ho legato tanto. Maria Teresa e Patrizia, all’interno della Casa, mi hanno fatto un po’ da ‘mamme’, soprattutto nei momenti di sconforto. Elisabetta e Matilde sono due grandi donne che ammiro molto e che mi hanno dato tanto”. Sul papabile vincitore ha confessato: “mi piacerebbe vincesse Pierpaolo”. Il fratello di Mario Balotelli ha parlato anche della sua vita privata smentendo ancora una volta il flirt con Selvaggia Roma, ma rivelando: “durante il lockdown non ero fidanzato con Giorgia: la conoscevo e le parlavo ma in amicizia. La nostra frequentazione è iniziata qualche tempo dopo. Mi dispiace che qualcuno abbia usato la mia presenza dentro la Casa per fare queste dichiarazioni senza senso”. Infine sulla compagna Giorgia ha dichiarato: “la mia relazione procede molto bene, in lei ho trovato una donna con la D maiuscola. Lei mi capisce con uno sguardo, riesce a tirar fuori il meglio di me. Tutte le persone che mi circondano mi hanno fatto i complimenti per come lei si è comportata durante la mia permanenza nella Casa. Grazie a lei ho fatto molti passi in avanti che mai avrei pensato di riuscire a fare, credo che sia davvero la donna della mia vita”.



