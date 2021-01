Enock Barwuah “Dayane Mello fa il suo gioco”/ “Pierpaolo e Giulia? Sentimenti veri”

Enock Barwuah è tornato a parlare della sua esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip e intervistato da SuperGuidaTv ha ammesso di essere uscito dal reality con tante consapevolezze in più. Le persone conosciute nel loft di Cinecittà è certo che le rincontrerà anche fuori dal contesto televisivo. Ma il reality ha contribuito soprattutto a fargli comprendere l’importanza della famiglia: “ho sempre dato il loro amore per scontato e invece potendo stare lontano da loro per mesi ho capito che di scontato non c’è proprio nulla”, ha commentato. Enock ha ammesso di non aver preso male la sua eliminazione in quanto si era reso conto di aver ormai poche energie ma, dice, “È sicuramente un’esperienza che rifarei altre cento volte, è un’esperienza che mi ha dato tanto e mi ha dato modo di farmi conoscere come Enock e non come fratello di Mario”.

Su Dayane Mello ha preferito non esprimersi oltre essendo una persona che conosce da tempo ed alla quale vuole bene: “Lei sta facendo il suo gioco, sicuramente appena uscirà dalla casa avremo modo di parlare e le chiederò spiegazioni su certe sue esternazioni che non mi sono piaciute”, ha però precisato. Ed una volta fuori dalla Casa, se lo vorranno entrambi, Dayane ed il fratello Mario Balotelli potranno eventualmente confrontarsi e chiarirsi anche in merito al loro rapporto.

ENOCK BARWUAH COMMENTA L’ESPERIENZA AL GF VIP

Durante la sua partecipazione al GF Vip, Enock Barwuah si è scontrato anche con un’altra Vippona, Selvaggia Roma ma anche su questo punto il giovane si è detto poco propenso ad aggiungere altro: “I miei obbiettivi sono altri. Io non l’ho fatta passare per bugiarda, è lei che si è comportata come tale”, ha ribadito. In merito ai concorrenti rimasti in gara, Enock ha spiegato che a suo dire nessuno ormai starebbe più usando strategie: “dopo così tanto tempo anche se qualcuno avesse indossato una maschera sarebbe comunque uscito il suo vero essere”. Ed in merito al Vippone che vorrebbe vedere vincere ha aggiunto: “Penso che il mio legame con Pierpaolo sia abbastanza palese, anche se ultimamente ha avuto dei comportamenti “strani” mi piacerebbe che la vittoria fosse sua”. Alla luce della loro amicizia, Enock si è permesso anche di commentare la situazione che c’era in Casa con Elisabetta Gregoraci, ritenendo che quest’ultima sia sempre stata molto chiara: “credo che nessuno dei due abbia giocato. Si sono diverti in maniera sana e pulita e come ha sempre sostenuto Elisabetta hanno avuto un rapporto da “amici speciali””, ha aggiunto. E sul rapporto attuale tra Pretelli e Giulia Salemi si è limitato a commentare: “Io sono felice se lui è sereno ed ad ogni modo sono convinto che siano entrambi mossi da sentimenti veri”.

Enock ha poi immaginato una esperienza al GF Vip con il fratello Mario: “Io e Mario insieme nella casa avremmo sicuramente scatenato il panico. È stata un’esperienza che ho preferito vivermi da solo, sarebbe sicuramente stato molto divertente”, ha ammesso. Pensando infine al suo futuro professionale, il giovane spera di poter continuare a fare tv “ma sempre attraverso il calcio”.



