Enock Barwuah/ Myriam Catania:”Ma tu cosa provi per me?”, Giorgia deve essere gelosa?

Enock Barwuah negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con la paura della sua infedeltà e le provocazioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. A farlo temere è soprattutto una concorrente, ovvero l’attrice Myriam Catania. Dopo la “prova bacio” con l’attrice e doppiatrice, nelle passate ore Enock si è lasciato andare ad una conversazione alquanto particolare con la giovane. Prima di congedarsi per la notte, infatti, a disturbare la quiete del fratello di Balotelli è stata proprio l’ex di Luca Argentero che avvicinandosi al divano ha confuso il calciatore con una domanda in parte ambigua, prendendolo un po’ alla sprovvista: “Se ci fosse un attacco alieno, tu salveresti chi ti sta vicino anche se non lo conosci?”. Spiazzato dal quesito, Enock le ha chiesto a quel punto di essere più esplicita e concreta e così Myriam ha riformulato la domanda diventando più diretta: “Stai mangiando un hamburger e scoppia una bomba. Vicino a te ci sono io e non mi conosci, che fai?”. Pur non comprendendo fino in fondo il discorso della sua coinquilina, Enock replica con sincerità ed un pizzico di imbarazzo: “Sicuramente ti aiuterei”. Ma la replica dell’attrice lo lascia ancora una volta senza parole: “Ecco, questo è amore!”. Il giovane prova ad uscire da quel momento di grande imbarazzo controbattendo: “Non è amore, è solo perché sono buono”.

ENOCK BARWUAH DISORIENTATO DALLE PAROLE DI MYRIAM CATANIA

E’ una Myriam Catania particolarmente provocatoria, quella che si rivolge ad Enock Barwuah, interessata a conoscere realmente il suo pensiero nei suoi riguardi, anche a costo di metterlo in imbarazzo con le sue domande. “Ma tu cosa provi per me?”, gli ha domandato ancora a bruciapelo. Ed il giovane giocatore non ha esitato a risponderle con estrema educazione, asserendo di essere in fase conoscenza e di rispettarla. Myriam però lo ha prontamente contraddetto: “Sono convinta invece che tu provi amore, perché rischieresti la tua vita per me!”. Le parole della compagna di avventura all’interno del Grande Fratello Vip hanno contribuito a mandare in totale confusione il fratello di Mario Balotelli che però ha voluto esprimere con estrema chiarezza il suo punto di vista smentendo Myriam e dando la sua reale visione di ciò che per lui è l’amore: “Questo non è amore, l’amore è quello che provo per la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei amici”. La Catania non si è però data per vinta ed anzi ha tacciato la sua visione come eccessivamente infantile e forse fin troppo limitata ma non è bastato questo a convincere del contrario Enock. Alla fine, ormai stanca di quella conversazione, Myriam ha chiesto al calciatore di accompagnarla fuori ma lui ha rifiutato l’invito commentando, ancora scosso dalle parole dette poco prima: “Sei dura tu, mi fai paura”. Ma qual era il vero intento dietro le domande ambigue della ragazza?



© RIPRODUZIONE RISERVATA