Verdiana Pettinari è la figlia nata dalla storia d’amore tra Enrica Bonaccorti e Daniele Pettinari. Enrica Bonaccorti sarà una delle ospiti della trasmissione tv Storie di donne al Bivio, programma che andrà in onda 28 Dicembre 2024. Il legame tra mamma e figlio è molto importante e la donna racconterà della sua storia e di sua figlia durante la puntata in onda in queste ore.

Per Verdiana non è stata molto facile, cosi come per Enrica visto che Daniele Pettinari – il padre della donna – ha lasciato la compagna quando Verdiana aveva solo 11 mesi. Un’infanzia senza figura paterna e per questo non è stato affatto facile, anzi possiamo dire tutt’altro e più volte Enrica Bonaccorti ne ha parlato. La nonna materna è stata fondamentale soprattutto nei primi anni della vita di Verdiana.

Quando Verdiana Pettinari era piccola la madre era costantemente alle prese con il mondo della tv e la nonna materna ha avuto un ruolo chiave prendendosi cura della donna. Dopo iniziali problematiche dovute soprattutto a questa distanza Verdiana e la madre hanno rinsaldato il loro legame ed – nel corso di questi anni – le due si sono mostrate sempre più unite che mai.

“Ho fatto carriera solo grazie a mia mamma”, il legame tra Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana

Parlando in un’intervista a Nuovo Enrica Bonaccorti ha parlato cosi riguardo alla figlia: “Solo grazie a mia mamma ho potuto fare carriera, sapevo che quando lasciavo mia figlia la lasciavo sempre in buone mani, e ovvero in quelle della nonna paterna”. Dopo anni Verdiana ha cambiato il cognome in Bonaccorti visto che sia il padre che gli altri parenti sono sconosciuti nella sua vita.

Ma in questi anni la donna ha avuto grande problematiche e ha rischiato nel 2023 di perdere la mamma per gravi problemi di salute. Le due sono apparse insieme in una trasmissione di Verissimo e Verdiana ha raccontato: “Sono stati mesi tosti, sono felice di essere ancora qui – insieme a mia mamma – per raccontarli”, ha chiarito la donna.

Non si conoscono le passioni e la vita privata di Verdiana che è lontana dal mondo della tv ma la donna ha vissuto grande paura per la madre ed ha raccontato: “Sono diventata più apprensiva perchè ti rendi conto che quando stai per perdere la persona più importante della tua vita – insieme a mio figlio (unico riferimento che conosciamo) – diventa il buio totale. Non riuscivo a immaginare una vita senza mia mamma”.