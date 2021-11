Beppe Vessicchio, sposato con Enrica

Beppe Vessicchio è certamente uno dei direttori d’orchestra più noti grazie soprattutto alle sue numerose apparizioni al Festival di Sanremo e ad “Amici“, dove era stato fortemente voluto da Maria De Filippi. La passione per la musica è nata in lui sin da ragazzo ed è stata proprio questa la molla che lo ha spinto senza troppi rimpianti a lasciare gli studi di Architettura su consiglio del papà. Vessicchio sr, infatti, era consapevole che difficilmente avrebbe potuto fare l’architetto con grande entusiasmo. Quella scelta si è quindi rivelata corretta.

Beppe Vessicchio "L'addio ad Amici? Rimasi spaesato"/ "Mi sentii senza equilibrio"

Tra i motivi che rendono orgoglioso l’uomo non c’è solo il successo che ha ottenuto in carriera, ma anche in ambito familiare. Ormai da più di 40 anni è infatti sposato con Enrica, che lo ha sempre supportato anche in ambito lavorativo. La loro è un’unione duratura e fortissima.

Chi è Enrica: la moglie di Beppe Vessicchio

Enrica è ormai da anni la moglie di Beppe Vessicchio, ma di lei si sa davvero pochissimo. La donna, infatti, ama stare lontano dalle luci dei riflettori. I due si sono conosciuti negli anni ’70, per poi arrivare a pronunciare il fatidico sì dopo ben dodici anni di fidanzamento.

Beppe Vessicchio: "Ero un figlio dei fiori"/ "Mio padre pensava appartenessi alle BR"

“L’ho conquistata con la musica – ha raccontato il direttore d’orchestra a “Verissimo” -. La nostra canzone ai tempi fu “You got the friend’ di James Taylor, scritta da Carol King”. Forse non tutti lo sanno, ma la signora Vessicchio ha un ruolo determinante anche per l’immagine del marito per il modo in cui noi tutti lo conosciamo: è lei infatti a curare in prima persona la lunghissima barba di lui, che ha iniziato a far crescere da quando era solo un ragazzo.

Una famiglia di sole donne: la figlia Alessia

La coppia ha avuto una sola figlia, Alessia. La loro è una famiglia di sole donne, ad eccezione proprio di Vessicchio. Anche Alessia, infatti, ha una figlia. “Gli unici maschi siamo io e il gatto, che fa il compleanno il mio stesso giorno” – aveva raccontato lui in un’intervista a ‘Famiglia Cristiana’.

Beppe Vessicchio/ "Amici ha insegnato a tanti il linguaggio musicale. Una conquista"

© RIPRODUZIONE RISERVATA