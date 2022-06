Enrico Brignano/ La dedica al figlio “Gli augurerei di ricevere tutto l’amore e la sapienza di mio padre”

Enrico Brignano a Verissimo, le preoccupazioni e la famiglia

Enrico Brignano è stato uno degli ospiti di Silvia Toffanin, all’interno dello studio di Verissimo. Enrico confessa alla conduttrice di essere molto preoccupato da questo periodo storico, anche per il tipo di lavoro che fa, ovvero il teatro. Enrico sostiene: “E’ complicato far ridere il pubblico, devi portarli in una dimensione lontana dalla realtà e poi devi lasciarli quando è finito lo spettacolo, consapevole che questi cuori tornano alla realtà, ai telegiornali…”.

Tutte lo vogliono/ Su Rai 2 il film con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada

Enrico ha rivelato di essere molto legato al papà, un uomo molto buono, un “fruttarolo”, molto presente nella sua vita. Il comico ha dichiarato: “Se volessi augurare qualcosa a mio figlio, gli auguro di ricevere da me, nel caso abbia queste cose, tutto l’amore e la sapienza di mio padre, che anche senza parole riusciva a comunicare cosa poteva essere il bene e cosa era il male”. La mamma invece è una donna molto buona e amorevole e al contempo molto simile allo “stereotipo comune” delle mamme, quelle che come dice Brignano, fanno tutto di corsa e mettono premura perché “non si sa mai viene qualcuno”.

Enrico Brignano, compagno e figli Flora Canto/ "Ci sposiamo dopo proposta dell’Arena"

Enrico Brignano si sposa ma arriva il litigio inaspettato

Come ha anche raccontato all’interno dello studio di Verissimo, Enrico Brignano si sposa. E’ Flora Canto la compagna che gli ha ridato l’amore a cinquant’anni, dopo metà vita. Enrico è felicissimo “come un uovo di pasqua”. Eppure pare che i due abbiano “litigato” sorprendendo tutti. Ebbene, sono tante le Instagram stories che riportano la lite tra i due futuri sposi, anche perché è avvenuta proprio sul palcoscenico, mentre Brignano offriva la sua comicità al pubblico.

Tra una gag e l’altra Enrico si era lamentato della futura moglie, questa, è salita sul palco dicendo: “Che stai facendo?” e il comico ha ribattuto: “Non è come sembra! E’ tutto contro di me…”, la “lite” a sorpresa è stata riportata sui social anche dai due diretti interessati, che ovviamente stavano solo improvvisando una gag, che ha divertito molti degli ospiti tra cui Matilde Brandi (ex gieffina), che è stata una delle prime a filmare la gag e postarla sui social. I due si sposeranno il 30 luglio e il comico, al Messaggero, da questa notizia sull’evento: “Ho pensato di farle la proposta all’Arena di Verona davanti a 6000 persone. Al contrario il matrimonio sarà molto più intimo”.

Enrico Brignano: "A luglio sposo Flora Canto"/ "Guerra? L'uomo è un imbecille!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA