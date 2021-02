Enrico Brignano e Flora Canto/ Secondo figlio in arrivo: “ti abbiamo cercato”

Enrico Brignano e Flora Canto sono tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La coppia è protagonista di una imperdibile intervista doppia a pochi giorni dall’annuncio social che ha fatto emozionare i tantissimi fan: Enrico e Flora, infatti, sono in attesa del loro secondo figlio. Ad annunciarlo è stata proprio la ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram ha pubblicato uno scatto che la ritrae con un vestitino rosa e un pancino già pronunciato.

Ad accompagnare lo scatto una didascalia breve, ma coincisa: “il nostro piccolo secondo miracolo di vita”. Non solo, la compagna di Enrico Brignano ha anche aggiunto: “in questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato ,voluto e desiderato tanto..”. Una bellissima notizia per la coppia che è felicemente innamorata da circa 7 anni.

Enrico Brignano e Flora Canto presto genitori bis

Enrico Brignano e Flora Canto saranno presto genitori. Proprio così l’attore romano e la bellissima attrice sono in attesa del secondo bebè dopo la nascita della piccola Martina. Una gioia immensa che la ex tronista di Uomini e Donne ha voluto condividere con tutti i suoi fan sui social con un bel messaggio. Al momento non è ancora dato sapere il sesso del nascituro come precisa l’attrice: “ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte..😉 Il nostro piccolo secondo miracolo di vita❤️ @enricobrignano Thanks to @debbydg_makeup @gibotroma @helmutlang”.

Una notizia che ha colto di sorpresa i fan, ma conferma quanto l’amore tra i due proceda a gonfie vele. Del resto la nascita di Martina ha cambiato per sempre la vita dell’attore romano che proprio sui social aveva raccontato la grande emozione di diventare padre: “sono innamorato perso di mia figlia e della mia compagna Flora. Torniamo a casa, la bambina sta bene, è sana, grazie a Dio, torniamo a casa ed è un giorno fantastico, mi sembra di aver vinto al superenalotto. Un saluto gigantesco a tutti quelli che decidono di mettere su famiglia, è una cosa indescrivibile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA