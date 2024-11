Flora Canto, chi è e carriera: dal debutto televisivo al cinema

Si apre una nuova settimana e, con essa, torna in onda nel pomeriggio di Rai 1 il programma di Caterina Balivo La volta buona. Nell puntata di oggi è ospite Flora Canto, attualmente a teatro con lo spettacolo Me la canto e me la sogno, che avrà l’occasione di ripercorrere la sua brillante carriera e, chissà, di parlare anche della sua storia d’amore con l’attore e comico Enrico Brignano. La carriera artistica dell’attrice e conduttrice, originaria di Roma e classe 1983, è iniziata nel 2006 con la prima esperienza televisiva a Uomini e donne nel ruolo di tronista.

Fu solo il primo sprazzo di notorietà, cui ha fatto seguito un percorso professionale più approfondito e che l’ha portata a debuttare come attrice in televisione nel 2009, in una puntata di Don Matteo 7. Ma per Flora Canto è arrivato anche il debutto nel mondo del cinema nel 2016, nel film La coppia dei campioni per la regia di Giulio Base, dove ha recitato al fianco di Massimo Boldi, Massimo Ceccherini e Max Tortora. Nel 2019 è invece entrata nel cast di Di tutti i colori di Max Nardari, al fianco di Paolo Conticini, Nino Frassica e Giancarlo Giannini.

Flora Canto, da attrice a conduttrice: le esperienze tv

Ma, oltre che attrice, Flora Canto ha sviluppato una carriera televisiva anche come conduttrice e showgirl. Nel 2010 e nel 2017 è stata co-conduttrice di Telethon, ha poi condotto Comedy Central Tour nel 2015 e co-condotto La Partita del cuore l’anno successivo. Negli ultimi anni è stata inoltre concorrente di Tale e quale show nel 2019, l’anno successivo è stata poi ingaggiata come inviata nel programma di Adriana Volpe Ogni mattina su TV8, mentre nel biennio 2013-2014 è stata ospite fissa a I fatti vostri.

Flora Canto è nota anche per essere la moglie di Enrico Brignano, un’etichetta che ha in tutti i modi cercato di scrollarsi di dosso per raggiungere una propria indipendenza artistica, a prescindere dal profondo amore che nutre per l’attore e per la meravigliosa famiglia che hanno creato. In un’intervista sempre a La volta buona rilasciata a ottobre, aveva confessato: “Tutti mi hanno dato della raccomandata, non solo qualcuno! Ed è per questo che cerco di sdoganare questa cosa, perché è bello essere la moglie di Enrico tutti i giorni da tanti anni, ben 13…”.

