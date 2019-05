ENRICO BRIGNANO/ Festa tra video e selfie per i suoi 53 anni (Che tempo che fa)

Enrico Brignano ha registrato diversi successi nel mese di maggio, grazie al suo ultimo spettacolo che gli ha permesso di incontrare il pubblico in tutta l’Italia. Una delle ultime tappe è stata quella del Teatro dell’Opera a Sanremo, dove ha registrato un sold out immediato. Acclamato dai fan, ha riportato sul palcoscenico diversi suoi personaggi iconici, mettendone come sempre in luce i difetti e i pregi, uno specchio dello Stivale e di tutte le peculiarità della sua popolazione. Non mancano però anche le critiche, tra l’altro legate alla sua precedente ospitata a Che tempo che fa. Oggi Enrico Brignano ritornerà fra gli ospiti del programma di Fabio Fazio, a distanza di un mese dall’ultimo intervento. In quell’occasione l’attacco di qualcuno non si è fatto attendere sui social, da parte di chi lo ha additato come “peggio di un politico”. Non si tratta tra l’altro di un hater, come si intuisce dal commento, ma di un fan che mal sopporta questa eccessiva esposizione su Rai 1.

ENRICO BRIGNANO, IL COMPLEANNO IN FAMIGLIA

I social però sono anche l’occasione per l’artista romano di condividere non solo i suoi tanti successi in tv e a teatro, ma anche per parlare della sua vita privata. L’ultimo post risale alla scorsa settimana, quando Enrico spunta in una foto al fianco della fidanzata Flora Canto e con al centro la piccola Martina, nata dal loro grande amore. “Bello svegliarsi dopo 53 anni e sentirsi dire Auguri Papà”, scrive emozionato per il suo nuovo ruolo di genitore. Fra i commenti positivi anche quello dell’amico e collega Giorgio Panariello, che si limita a un “Auguri Gordon”. Un compleanno da vip quello di Enrico Brignano, che ha compiuto 53 anni lo scorso 18 maggio. Per l’occasione l’artista comico ha scelto di festeggiare con amici e colleghi in un ristorante di Roma, dove ha accolto diversi volti noti del piccolo e grande schermo.

LA FESTA CON GLI AMICI

Fra i primi a raggiungere la location il regista Fausto Brizzi accompagnato dall’ex campionessa degli Azzurri Silvia Salis, oltre a Paolo Bonolis che si è lanciato subito in una mini gag con Enrico. Una sessantina di invitati per una cena corale fatta di tanti piatti della tradizione romana, prima di lanciarsi in video, selfie, cantate e balli ed infine la torta. Come ricorda Il Messaggero, le candeline sono state spente sulle note del brano Can’t take my eyes off you, che ha regalato un Grammy Award nel ’67 a Frankie Valli e reinterpretato diversi decenni dopo da una sempreverde Gloria Gaynor. Fra i momenti più apprezzati dai fan si ricorda invece il video del suo sketch sullo zio abruzzese, proposto da Brignano proprio nel salotto di Fabio Fazio. Un ponte fra la comicità e la politica ambientale, grazie a una raccolta differenziata che gli ha permesso di parlare anche del classico zio ubriaco marsichese che cerca di disfarsi della fiaschetta vuota gettandola nella fatidica campana.



