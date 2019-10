Enrico Di Lauro, Under Uomini/ Dalla ristorazione ad artista di strada con il sogno X Factor

ENRICO DI LAURO DALLA PASSIONE PER LA RISTORAZIONE AL LIVE DI X FACTOR 2019…

Enrico Di Lauro tornerà questa sera sul palco di X Factor 2019 per l’inizio dei Live. Per quei pochi che ancora non lo conoscessero, si tratta di un giovane cantante classe 1997, facente parte del team degli “Under uomini” selezionato accuratamente dalla giudice Malika Ayane. Ma scopriamo qualcosa di più sul giovane cantautore. Come ha specificato lo stesso presentandosi alle audizioni, Enrico è nato a Milano 22 anni fa, e la musica è la sua vita; negli ultimi anni, infatti, si è esibito spesso e volentieri come artista di strada nel capoluogo lombardo, ammaliando il pubblico con la sua splendida voce accompagnata immancabilmente dalla chitarra. E pensare che Enrico non nasce come cantante, visto che subito dopo le scuole medie aveva pensato di dedicarsi alla carriera della ristorazione, iniziando la scuola alberghiera per diventare cuoco, studi che però non ha mai concluso.

ENRICO DI LAURO E IL SUO PERCORSO A X FACTOR 2019

Con la crescita e la maturazione la musica l’ha letteralmente rapito, e la svolta è avvenuta quando i suoi genitori si sono separati: Enrico ha deciso intraprendere la vita di artista di strada assieme ad un amico musicista. La scorsa estate la partecipazione alle audizioni di X Factor 2019, con una splendida esibizione sulle note di “Thinking out loud” di Ed Sheeran, in una versione leggermente rivisitata. Harry Dila, il nome d’arte di Enrico, ha convinto i quattro giudici ottenendo così il lasciapassare per i Bootcamp. Al secondo step si è presentato con un altro grande cantautore come Michael Bublè, quindi l’accesso agli Home Visit di Berlino dove il giovane musicista milanese ha portato la sua personale versione di un pezzo sensazionale, leggasi “When we were yound” di Adele. Il brano ha stregato, se ancora ve ne fosse bisogno, Malika Ayane, che ha così deciso di portare il ragazzo ai Live. Enrico ha iniziato a suonare da autodidatta la chitarra a 11 anni, e fra le sue grandi passioni vi sono anche la pittura, la fotografia e lo sport, in particolare le arti marziali e la bici. Clicca qui per il video dell’esibizione agli Home Visit di Enrico Di Lauro

