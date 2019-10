Enrico Di Lauro, Under Uomini/ Video la sua Patty Pravo “è una bomba” (X Factor 2019)

Tra i protagonisti della tredicesima edizione del talent show di Sky X Factor, c’è anche Enrico Di Lauro. Il ragazzo ha 22 anni, è conosciuto anche con il soprannome di Harry Dila ed è originario di Milano. Prima di arrivare ai Live Show, Enrico ha conquistato pubblico e giuria con le sue interpretazioni di “Thinking Out Loud” di Ed Sheeran, “Lost” di Michael Bublé in versione acustica e “When We Were Young” di Adele. Durante le audizioni iniziali, Samuel ha sottolineato le sue qualità di vero artista di strada. È infatti proprio nella strada che Enrico si è formato, con una lunga serie di esibizioni chitarra e voce che sono riuscite ad ammaliare un ampio pubblico. In occasione del primo Live, Enrico si è esibito con “Love Will Tear Us Apart” dei Joy Division, ma non ha convinto del tutto il pubblico. Il ragazzo è andato così al ballottaggio finale dove ha proposto il suo cavallo di battaglia “Make You Feel My Love” di Bob Dylan, con cui è riuscito a conquistare il biglietto per il secondo Live, in onda questa sera su Sky Uno.

Enrico Di Lauro, Malika Ayane lo mette alla prova a X Factor 2019

Questa sera, giovedì 31 ottobre, in occasione del secondo Live di X Factor 13 Enrico Di Lauro tornerà sul palco. Malika Ayane, prima di rivelare le sue assegnazioni, ha cercato di spronare Enrico invitandolo a far uscire un po’ di più di se stesso per evitare di finire di nuovo al ballottaggio. Per lui, Malika ha scelto “Cieli Immensi” di Patty Pravo. “Mi sto preparando per l’esibizione di questo giovedì… che sarà più comunicativa dell’ultima“, ha scritto nei giorni scorsi Enrico sul suo profilo Instagram che conta 16 mila follower. In un vlog pubblicato sul sito ufficiale di X Factor – clicca qui per vedere il video – ha detto: “Per questo Live sto preparando un pezzo che è un bomba, Mi piace l’arrangiamento, la scenografia. Penso che questo pezzo tirerà fuori quello che non sono riuscito a tirare fuori settimana scorsa“. Il giovane artista è infatti molto consapevole dei suoi limiti: “Lo scorso Live la mia canzone non è andata al massimo, l’ho cantata male“. Questa sera Enrico riuscirà a dimostrare tutto il suo talento?

