Enrico e Benedetta, colpo di scena a Matrimonio a prima vista e poi?/ Sempre più distanti ma i tre esperti…

Benedetta ed Enrico si sono tenuti a debita distanza dopo la fine di Matrimonio a prima vista 2024

Nessun colpo di scena previsto in Matrimonio a prima vista e poi, dove Enrico e Benedetta non possono far altro che confermare la decisione presa nella puntata finale dello show. I due avevano deciso di chiudere la conoscenza, dopo aver vissuto settimane ricche di tensioni e incomprensioni. La loro storia era partita male, nel peggiore dei modi, con il gelo delle nozze e la decisione di non andare a convivere. In mezzo le tante, troppe, litigate per motivi futili durante il viaggio matrimoniale.

Stefania e Roberto, da ex sposi ad ex amici?/ Il tracollo a Matrimonio a prima vista e poi

Gli esperti avevano puntato con convinzione sul 43enne di Pistoia e la 34enne di Lamporecchio, ma evidentemente hanno preso un granchio grosso come una casa. Differenze caratteriali immensi hanno reso più difficile l’abbinamento e le incomprensioni sbocciate a Fuerteventura hanno poi condizionato negativamente il rapporto. Enrico e Benedetta, così, hanno conquistato un “primato” bizzarro: sono stati i primi concorrenti a partecipare a Matrimonio a prima vista a non provare nemmeno la convivenza.

Ilaria e Giuseppe stanno insieme o si sono lasciati?/ La verità a Matrimonio a prima vista e poi

Matrimonio a prima vista e poi… nessun colpo di scena tra Enrico e Benedetta?

Enrico e Benedetta, avendo evitato di viversi una delle fasi più importanti del programma, arrivano a Matrimonio a prima vista e poi con una decisione di fatto già presa e consolidata. Molto difficile e irrealistico pensare a qualcosa di diverso. Specialmente ripensando all’ultimo periodo vissuto nel programma, con marito e moglie sempre più lontani e distanti, capaci di stendere persino Nada Loffredi, sessuologa, il sociologo Mario Abis e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto.

I tre esperti hanno provato a ricucire lo strappo tra i due nel corso delle varie puntate, ma nulla hanno potuto: Benedetta ed Enrico, avevano già deciso di alzare dei muri difficili da valicare. E infatti anche in Matrimonio a prima vista e poi, si va verso un’ulteriore conferma di una decisione già presa.

Fabio e Ilaria, lite infuocata dietro le quinte a Matrimonio a prima vista e poi/ Lei lo smaschera

© RIPRODUZIONE RISERVATA