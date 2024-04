Enrico e Benedetta: è crisi a Matrimonio a prima vista 2024/ Litigi e momenti trash in vista della reunion

Ecco come vanno le cose tra Enrico e Benedetta in vista della reunion di Matrimonio a prima vista 2024

Enrico e Benedetta, sono rimasti davvero in pochi a credere in questa coppia. Marito e moglie, d’altra parte, non hanno nemmeno iniziato la convivenza e la loro avventura a Matrimonio a prima vista 2024 può considerarsi conclusa. In queste settimane, i due sposi ci hanno regalato momenti trash e davvero tante litigate, per la gioia del pubblico a casa che non si è certo annoiato. La coppia toscana non è riuscita a sbocciare, infatti già nel giorno del matrimonio si percepiva una certa freddezza e distanza tra i concorrenti.

Distanza che è diventata sempre più ampia con il passare delle puntate e dopo la tragicomica luna di miele a Fuerteventura persino gli esperti hanno deciso di “voltare le spalle” alla coppia. Pure Nada, solitamente ottimista e mai arrendevole, aveva capito che per Enrico e Benedetta, molto probabilmente, non c’erano – e sembrano esserci – margini per ricucire.

Matrimonio a Prima vista 2024, così Benedetta “rompe” con il marito Enrico: cosa succede durante la reunion?

D’altronde non si tratta nemmeno di dover ricucire. Perché un rapporto si ricuce quando c’è stato qualcosa che, in un momento precedente, ha funzionato. In questo caso, a Matrimonio a prima vista 2024, Enrico e Benedetta si sono persi prima ancora cdi trovarsi. Nella puntata speciale che vede la reunion di tutte le coppie, la moglie di Enrico confiderà agli autori che tutto sommato non si è trovata male con il compagno, anche se “la cosa finisce lì“.

Ha riconosciuto al partner una certa simpatia, in determinati situazioni, poi si è presa le sue responsabilità recitando un mea culpa a tratti sorprendente. Così sorprendente che Benedetta alla fine farà ancora una volta retromarcia: “Ho tante barriere ma se non sono state abbattute è perché Enrico non mi è mai piaciuto”. Il bancario riuscirà ad incassare il colpo?











