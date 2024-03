Enrico e Benedetta in crisi a Matrimonio a prima vista 2024, si lasciano?/ “Non pronta per questa avventura”

Benedetta Campigli ed Enrico Bonechi: liti ed incomprensioni durante il viaggio di nozze

Benedetta Campigli ed Enrico Bonechi sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista 2024, il programma televisivo che vede dei single in cerca dell’amore sposare un perfetto sconosciuto. Durante la prima puntata abbiamo conosciuto Benedetta ed Enrico e sin dall’inizio sono sembrati il giorno e la notte. In tanti, infatti, sui social e non, si sono domandati come i tre esperti Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), e Nada Loffredi, sessuologa, abbiano potuto pensare che tra loro due potesse funzionare. I primi problemi sono nati durante il viaggio di nozze che i novelli sposi hanno trascorso a Fuerteventura nelle Isole Canarie.

Una volta arrivati a Fuerteventura nascono subito i primi problemi di “coppia”. Benedetta ed Enrico decidono di dormire in camere separate e di non rivolgersi nemmeno la parola. “Da quando siamo qui non mi hai mai chiamato per nome” le dice Enrico. Dal canto suo Benedetta non è affatto stranita, anzi continua solo a pensare al suo lavoro al punto da chiedersi: “se la tua priorità è il lavoro perchè hai partecipato ad un programma d’amore?”.

Benedetta Campigli ed Enrico Bonechi sempre più lontani a Matrimonio a Prima vista 2024

Questo matrimonio non s’adda fare! E’ il caso di Benedetta Campigli ed Enrico Bonechi, una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista 2024 che durante la luna di miele è già pronta a siglare il divorzio. “Non ti va bene niente. Il viaggio, il posto, il cibo, ti addormenti persino borbottando. Io così con te non ce la posso fare. Le polemiche non mi piacciono. È una perdita di tempo. Io mi sto mettendo in gioco ma non vedo la stessa cosa dalla tua parte” – è lo sfogo di Benedetta al marito Enrico che ribatte “ti stai arrampicando sugli specchi. Non sai come giustificare il fatto che non ti piaccio e dici questo. Non sei pronta per questa avventura”.

La crisi è più evidente tra i due e i presupposti sono tutti in una unica direzione: il divorzio. Riusciranno i due a venirsi incontro recuperando il matrimonio oppure saranno la prima coppia a divorziare?











