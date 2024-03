Enrico e Benedetta, Matrimonio a prima vista 2024/ Lei fa le valigie, lui la accusa di essere falsa

Benedetta fa le valigie per tornare quando il suo viaggio di nozze a Matrimonio a prima vista Italia 2024 non è neanche a metà: la ragazza non tollera Enrico, che la accusa di mettere al primo posto il lavoro. Lui, al contrario, dà molto più valore alla famiglia. I due insomma non hanno nulla in comune. È per questo che la scelta di divorziare è chiara fin dall’inizio.

“Sei falsa”, le dice lui. È così che lei sbotta e decide di rientrare anzitempo a Milano, anche se lui avrebbe voluto rimanere ancora qualche giorno per provare a creare quantomeno un rapporto di amicizia. Quindi continuano a dormire in stanze separate e a non indossare la fede. Insomma c’è soltanto la attendere per ufficializzare il divorzio, poi le loro strade si separeranno per sempre. L’esperimento degli esperti Mario Abis, Nada Loffreda e Andrea Favaretto è fallito.

Enrico e Benedetta, è rottura a Matrimonio a prima vista 2024

Enrico e Benedetta a Matrimonio a prima vista Italia 2024 provano a godersi il Carnevale di Fuerteventura, ma alla fine continuano a litigare. “Non ti va bene niente. Il viaggio, il posto, il cibo, ti addormenti persino borbottando. Io così con te non ce la posso fare. Le polemiche non mi piacciono. È una perdita di tempo. Io mi sto mettendo in gioco ma non vedo la stessa cosa dalla tua parte”, lo accusa lei. Lui però non crede che il suo comportamento rispecchi quello descritto. “Ti stai arrampicando sugli specchi. Non sai come giustificare il fatto che non ti piaccio e dici questo. Non sei pronta per questa avventura”.

I due la notte dormono in due letti separati. “Sto perdendo la serenità che mi contraddistingue. Credo si sia capito che non può esserci niente. Proviamo a fare questo viaggio per vedere se può crearsi un’amicizia o una conoscenza”, ha chiarito Fabio. Poi, si è tolto la fede. Lei invece vuole tornare subito in Italia. Il loro matrimonio è dunque concluso ancora prima di cominciare.

Enrico e Benedetta, protagonisti di questa edizione di Matrimonio a Prima Vista 2024, si trovano ad affrontare una situazione complessa fin dai primi momenti. La mancanza di feeling tra di loro è evidente e l’esordio dello show ha portato alla luce più ombre che luci. Sul web si è scatenato il dibattito, con molti che puntano il dito contro gli esperti, accusati di aver compiuto un abbinamento sbagliato. Le differenze tra Enrico e Benedetta sembrano essere troppo evidenti, con pochi punti di contatto e numerosi ostacoli lungo il percorso.

Lei, forte e indipendente, deve lottare contro i pregiudizi, mentre lui sembra in difficoltà nel creare un semplice dialogo con la sua compagna. Il viaggio di nozze non è stato migliore del matrimonio stesso. Una lite è scoppiata quando Enrico ha suggerito a Benedetta di chiamare i suoi genitori, un suggerimento che è stato interpretato come un rimprovero mascherato e non ha affatto gradito.

Matrimonio a Prima vista 2024: Enrico e Benedetta, scoppia una lite durante il viaggio di nozze

La discussione non ha rovinato il viaggio di nozze, ma ha sicuramente reso più pesante l’atmosfera tra Enrico e Benedetta. La reazione esagerata di lei ha spinto il marito a ritirarsi e a chiudersi in se stesso. Così, alla luce di quanto accaduto nel corso della prima puntata di Matrimonio a Prima Vista 2024, gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto sono finiti nel mirino del pubblico e degli appassionati dello show.

Molti sono già convinti che il futuro di Enrico e Benedetta sia compromesso. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, le prospettive per la coppia non sembrano rosee. Vedremo se nella seconda puntata ci sarà un riavvicinamento o se la situazione peggiorerà ancora…











