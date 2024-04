Enrico e Benedetta, si lasciano a Matrimonio a prima vista?/ Pochi dubbi sulla scelta finale, anche se…

Benedetta ed Enrico prossimi al “divorzio” a Matrimonio a prima vista 2024? Manca poco alla scelta finale

Enrico e Benedetta, la scelta finale di Matrimonio a prima vista 2024 sembra scontata per la coppia toscana. Marito e moglie infatti sembrano destinati al divorzio, la loro esperienza nel programma di Real Time non ha dato i frutti sperati e questo duo si è rivelato uno dei più tormentati di sempre. Benedetta ed Enrico, dunque, dovranno prendere la decisione finale. Curiosando sul web, la sensazione che accomuna i fan del programma è negativa: in molti sono certi che Enrico e Benedetta si separeranno.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, 8a puntata/ Diretta: la scelta, chi si lascia e chi resta insieme?

Come dargli torto, d’altronde anche nelle ultime puntate l’incompatibilità tra i due sposi ha fatto da padrona. Parliamo di una delle coppie più litigiose di questa stagione, in grado di rendere invivibile persino il viaggio di nozze a Fuerteventura. Dopo il viaggio alle Canarie le cose non sono mai migliorate e infatti Enrico e Benedetta hanno deciso di evitare anche il test della convivenza, sottraendosi di fatto all’esperimento.

Ilaria e Fabio, Matrimonio a prima vista 2024/ "Noi due siamo complementari", ecco la scelta finale

Verso la scelta finale, Benedetta ed Enrico: un Matrimonio a prima vista da dimenticare

Alcuni utenti hanno puntato il dito contro gli esperti di Matrimonio a Prima vista 2024, che in effetti non sono stati molto lungimiranti. Altri però sottolineano giustamente che la coppia non si è mai messo in gioco sul serio. Enrico e Benedetta non sono voluti andare oltre le apparenze ed entrambi hanno eretto dei muri invalicabili fin dal prima puntata. Curioso che nel corso del programma, ad un certo punto, pure la sempre ottimista Nada abbia deciso di alzare bandiera bianca.

La sessuologa ha capito che non c’erano margini per ricucire lo strappo tra Enrico e Benedetta. Uno strappo che si è creato fin dal primo incontro, dopo il quale sono scaturiti problemi, incomprensioni e liti infiniti. Divorzieranno definitivamente? L’esito sembra alquanto scontato. Ma occorrerà affrontare il colloquio finale con gli esperti di Matrimonio a prima vista 2024 prima di mettere nero su bianco la separazione di Benedetta ed Enrico.

Stefania e Roberto, Matrimonio a prima vista 2024/ Si lasciano o si apre uno spiraglio durante scelta finale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA