Enrico Griselli e Giulia, marito e figlia Serena Autieri/ “Vorrei un altro figlio”

Enrico Griselli e Giulia sono il marito e la figlia di Serena Autieri, l’attrice e conduttrice televisiva di successo che sognava di diventare architetto. “Volevo diventare architetto, avevo questa passione sin dai tempi della scuola. Ho cominciato gli studi, ma purtroppo non li ho mai terminati. Prima o poi…” – ha rivelato l’attrice ospite del programma televisivo “S’è fatta notte” di Maurizio Costanzo. Ad avere il sopravvento è stata la grande passione per la musica e per la recitazione come ha raccontato l’attrice: “sin da bambina cercavo il canto, la canzone che mi divertiva. Mi esibivo davanti ai miei ma poi mi nascondevo, avevo vergogna. Cantavo nei locali, avevo un mio gruppo e grazie ai miei genitori ho frequentato anche molti teatri e visto numerosi spettacoli”.

Il resto è noto tutti: Serena Aiuteri è una attrice di successo, ma anche cantante, showgirl e conduttrice televisiva. Tra le sue partecipazioni una menzione merita la vittoria a Tale e Quale Show di Carlo Conti: “mi chiamò e io ero terrorizzata dall’idea di questo format in cui mi dovevo travestire… Mi sono affidata a lui, che è un grandissimo uomo di spettacolo e di televisione. Mi sono divertita tantissimo”.

Oltre al successo nella vita professionale, Serena Autieri è una donna realizzata nel privato. L’attrice è felicemente sposata con Enrico Griselli, manager e produttore teatrale che ha sposato nel 2010. “C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo” ha rivelato la Autieri in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Dal loro amore nel 2013 è nata la figlia Giulia a cui è legatissima. Ma come si sono conosciuti i due? “Ci hanno presentati alcuni amici in comune in Umbria. Dicevano che eravamo uguali. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all’altro. Risultato? Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono. Poi è arrivato un weekend sul lago di Como” – ha detto la Autieri.

Da quel momento i due non si sono più lasciati, anzi il loro amore è sempre più grande e l’attrice non nasconde un sogno nel cassetto: “vorrei un altro figlio, mi piacerebbe molto. Adesso ho già Giulia, che è meravigliosa e mi dà una gioia infinita”.











