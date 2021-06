Enrico Griselli e Giulia Tosca, marito e figlia Serena Autieri/ “L’amore è ridere…”

Tra le persone più importanti per Serena Autieri ci sono senza dubbio Enrico Griselli e Giulia Tosca, l’amato marito e la dolce figlia frutto della loro unione. E questo è il termine che meglio gli definisce, nel privato e sul lavoro. I due si sono sposati l’11 settembre 2010, giurandosi amore eterno nel Duomo di Spoleto. Tre anni dopo è arrivata la figlia, che ha otto anni. Il successo del loro matrimonio potrebbe essere proprio la decisione di condividere anche la vita professionale.

Serena Autieri/ “Vi racconto il mio nuovo programma ‘Dedicato’”

Chi è Enrico Griselli marito di Serena Autieri?

Enrico Griselli, affascinante imprenditore umbro, lavorava come manager a Dubai quando conobbe l’attrice. E infatti ci sono state diverse fughe romantiche nel deserto durante il loro fidanzamento. Dopo il matrimonio, però, il marito di Serena Autieri ha deciso di occuparsi in proprio di imprenditoria ed è diventato impresario teatrale di diversi spettacoli di successo che vedono protagonista anche la moglie (ma non solo). Anche questo li ha uniti. Non sempre mischiare amore e lavoro fa bene ad una coppia, ma questo non è il loro caso.

Serena Autieri/ "Mio marito Enrico s'è commosso quando gli ho dedicato una canzone"

Serena Autieri e i traguardi della figia Giulia

Sempre molto gelosa della sua vita privata, Serena Autieri condivide però alcuni momenti familiari anche sui social. Recentemente, ad esempio, ha pubblicato una foto in cui appare con il marito Enrico Griselli e la figlia Giulia Tosca. In questo scatto peraltro l’attrice annuncia orgogliosa un traguardo importante raggiunto dalla bambina: «Nazionali di Ginnastica Artistica Giulia Griselli Terza Classificata». E così appare evidente non solo la somiglianza con la mamma, ma anche la passione della figlia dell’attrice, che si sta dedicando con successo anche alla ginnastica artistica. Ma dalle foto pubblicate sui social da Serena Autieri emerge anche che mamma e figlia condividono la passione per la natura. Tra i tanti post che hanno raccolto molti like e commenti ce n’è uno del 2020 in cui Serena Autieri appare cuore a cuore con al figlia: «Amore è ridere insieme», la sua dedica speciale. Ma amore traspare anche dalle foto in cui è al fianco del suo compagno di vita, a cui ad esempio ha dedicato un post l’11 settembre 2020 per il decimo anniversario di matrimonio.

LEGGI ANCHE:

Serena Autieri/ "Mio marito Enrico Griselli? Un amore nato grazie agli amici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA