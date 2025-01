Un passo dal cielo 8, Enrico Ianniello allontana le voci sull’addio: “La fiction mi ha cambiato la vita”

Nei giorni scorsi hanno allarmato i telespettatori, le dichiarazioni di Giusy Buscemi sul suo probabile addio alla fiction di Rai1 ed in rete in molti hanno iniziato a chiedersi se un altro amato personaggio, presente sin dalla prima stagione voglia seguire il suo esempio, Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi) è pronto all’addio dopo Un passo dal cielo 8? A rispondere indirettamente a questa domanda ci ha pensato l’attore stesso in un’intervista concessa a Di Più Tv. Innanzitutto Ianniello ha premesso che alla fiction è molto legato non solo perché gli ha concesso notorietà e popolarità ma soprattutto perché gli ha fatto incontrare la sua compagna e mamma del suo secondo figlio: “La fiction mi ha cambiato la vita” ha ammesso.

E poi Enrico Ianniello ha aggiunto di essere molto legato al suo personaggio Vincenzo Nappi di Un passo dal cielo 8, che impersona da 14 anni: “L’ho sempre amato, perché è un po’ come me, un uomo che non vuole fare il duro a tutti i costi ma che non ha paura di mostrare anche i suoi sentimenti e le sue fragilità” E tutto questo è ancora più evidente in quest’ultima stagione dove Vincenzo dovrà affrontare le drammatiche conseguenze di un agguato che lo lasceranno paralizzato, ma per fortuna con delle possibilità di ritornare a camminare, per lui sarà una vera svolta ed affrontare il dramma sarà un modo che lo spingerà a crescere e maturare. Insomma un personaggio che ha ancora molto da dire e da raccontare, motivo per cui sembra molto difficile che l’attore lascia la serie.

Un passo dal cielo 8, Enrico Ianniello svela: “A Giusy Buscemi ho fatto un po’ da fratello maggiore”

E sempre durante l’intervista a DiPiùTv, Enrico Ianniello ha rivelato che sul set di Un passo dal cielo 8 si è creato un ottimi clima con tutti gli attori soprattutto tra i più longevi come Gianmarco Pozzoli e Giusy Buscemi, che nella fiction interpreta sua sorella Manuela Nappi. Per quanto riguarda il rapporto con quest’ultima l’attore partenopeo ha rivelato: “Tra me e Giusy c’è un rapporto bellissimo anche nella realtà. Siamo molto legati e sul set le ho fatto un po’ da fratello maggiore davvero il veterano di questa fiction.”