Anticipazioni Un passo dal cielo 8, prossima puntata del 23 gennaio 2025: Marta avvelenata: chi è stato?

Sta andando in onda la seconda puntata della fiction di Rai1 con protagonisti Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Vincenzo Nappi ma c’è molta curiosità nello scoprire che cosa succederà nella prossima puntata, e le anticipazioni Un passo dal cielo 8 svelano che l’ispettrice Manuela Nappi ed il commissario Vincenzo Nappi, che si troverà a fare i conti con la sua vita stravolta, saranno impegnati in un complesso caso di tentato omicidio mentre Nathan continuerà ad indagare sul suo passato.

Scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 del 23 gennaio 2025 svelano che gli episodi hanno per titolo La bella addormentata e ruotano attorno ad una giovane ragazza, la cui identità verrà fuori successivamente, Marta Ferrara. Dalle indagini emergerà che la giovane è stata avvelenata e finita in un sonno profondissimo, chi è stato e perché? Nel frattempo Manuela e Vincenzo continueranno ad indagare e verrà fuori che Marta proviene da una famiglia che coltiva erbe medicinali con i relativi segreti che tramandano di generazione in generazione ma questi segreti, purtroppo, sono finiti nelle mani sbagliate.

Un passo dal cielo 8 anticipazioni 3a puntata: Manuela manda Nathan in confusione

E poi ancora dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 sulla 3a puntata del 23 gennaio 2025 si scopre che cosa succederà anche nella vita privata e sentimentale dei protagonisti. Vincenzo dovrà fare i conti con la sua nuova condizione ma per fortuna al suo fianco ha l’amico di una vita Huber e la compagna Carolina. Nathan, invece, continuerà ad essere bloccato a causa del suo passato e rifiuta l’aiuto di Manuela. E proprio Manuela farà un gesto che manderà in confusione Nathan. Intanto, la famiglia Nappi festeggerà una vincita inaspettata che, però, manderà Huber su tutte le furie. E poi ancora delle brevi apparizioni che porteranno buonumore ed allegria li porterà zio Nino (Nino Frassica) L’appuntamento con la prossima puntata della fiction di Rai1 è per giovedì 23 gennaio 2025 sempre in prima serata ma è possibile seguire gli episodi anche in diretta streaming su Raiplay.