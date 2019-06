Enrico Lucci a Totti “Ma chi te l’ha fatto fare?”/ Intrusione alla conferenza d’addio

Nel giorno in cui Francesco Totti dice addio alla Roma c’è anche il tempo per sorridere. Oggi, lunedì 17 giugno, è un giorno tristissimo per i tifosi giallorossi che, dopo aver detto addio a Daniele De Rossi, salutano anche Francesco Totti che, dopo l’addio al calcio giocato, si congeda anche come dirigente. Prima di entrare nel merito delle motivazioni che ha spinto l’ex capitano a farsi da parte dopo trent’anni di Roma, c’è il tempo di un’intrusione che ha strappato un sorriso al popolo giallorosso. Enrico Lucci che ha conquistato la grande popolarità come inviato de Le Iene Show, con lo spirito degi inviati più famosi della televisione italiana, ha fatto irruzione durante la conferenza stampa di Totti a cui ha rivolto anche la propria domanda.

ENRICO LUCCI E L’IRRUZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA DI ADDIO ALLA ROMA DI TOTTI

Dopo aver preso posizione a metà fra Francesco Totti e Paolo Condò, coordinatore dell’evento, Enrico Lucci, rivolgendosi all’ex numero dieci della Roma, ha detto: “Francesco, te stai sopra er Papa, sopra Giulio Cesare, ma chi te lo ha fatto fa?”. Alla domanda di Lucci, è arrivata puntuale la risposta dell’ormai ex dirigente giallorosso: “Non ho mai pensato chi me l’ha fatto fare, Roma è una seconda casa, quasi una prima visto il tempo passato a Trigoria. Ho sempre voluto portare in giro questi colori, per far fare bella figura”.





