Enrico Melozzi/ Il retroscena su Fiorello a Sanremo “Ecco cosa mi disse dei Maneskin”

Polistrumentista, compositore, direttore d’orchestra oltre che arrangiatore e produttore discografico, sono tante le capacità di Enrico Melozzi. Questa sera, 4 settembre, lo vedremo sul palco de La notte della Taranta, su Rai 1, nei panni di Maestro Concertatore. Il 44enne, originario di Teramo, è oggi riconosciuto dal pubblico anche per essere stato il direttore d’orchestra dei Maneskin durante l’ultimo Festival di Sanremo, che li ha visti trionfare.

In un’intervista rilasciata lo scorso maggio a IlCapoluogo.it, Melozzi ha rivelato com’è iniziata la collaborazione con la band: “Nasce da un bel rapporto che mi lega al loro produttore artistico, Fabrizio Ferraguzzo. – ha spiegato Melozzi – È tra i produttori maggiormente affermati a livello nazionale e non solo: basti pensare che è anche direttore musicale di XFactor. Io faccio parte del suo team e quindi è nata l’opportunità di dirigere i Maneskin per la partecipazione a Sanremo“.

Enrico Melozzi e le parole di Fiorello a Sanremo sui Maneskin: il retroscena

Il trionfo dei Maneskin al Festival di Sanremo 2021 è stato un momento indimenticabile per Enrico Melozzi. Il direttore d’orchestra svela un retroscena che ha come protagonista Fiorello, che gli manifestò tutto il suo apprezzamento per la canzone.

“Se ci fosse stato il pubblico avrebbero dovuto inventare una posizione superiore rispetto al primo posto – ha scherzato Melozzi, raccontando poi che – Lo stesso Fiorello è venuto da me a congratularsi per l’orchestrazione durante una prova generale. ‘Il teatro sarebbe venuto giù se fosse stato pieno’, mi aveva riferito in quell’occasione e io logicamente mi sono trovato pienamente d’accordo. Avremmo spettinato tutti gli spettatori dell’Ariston se avessero potuto essere lì presenti“.

