Partner di danza di Luca Barbareschi, Alessandra Tripoli è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1 assieme all’attore per parlare di Ballando con le stelle 2024. La ballerina è ormai diventata un simbolo del programma di Milly Carlucci e ricopre il ruolo di insegnante dal 2014, anno in cui è stata ingaggiata nel cast dei maestri. Classe 1987 e nata a Misilmeri, in provincia di Palermo, si è avvicinata al mondo della danza sin da bambina studiando classica e moderna ma dedicandosi successivamente soprattutto al latino-americano.

Sin da giovane danza al fianco del partner Luca Urso, poi diventato suo marito, gareggiando inizialmente in competizioni nazionali per poi avvicinarsi al palcoscenico europeo nel 2009; la svolta arriva poi nel 2013 quando prendono parte ad un’esperienza internazionale ad Hong Kong, città nella quale decidono poi di trasferirsi. L’anno successivo, nel 2014, arriva poi la chiamata di Milly Carlucci: da quel momento in poi diventa un’insegnante di Ballando con le stelle.

Accomunati dalla passione per la danza, Alessandra Tripoli e il marito Luca Urso hanno condiviso un lungo percorso professionale presto sfociato in una relazione sentimentale. La coppia sta insieme da tantissimi anni e vivono tuttora a Hong Kong: dopo essersi sposati nel 2016, sono diventati genitori del loro primo figlio, Liam, nato a inizio 2021.

In un’intervista rilasciata a Storie Italiane lo scorso marzo, Alessandra Tripoli aveva così raccontato la sua vita da mamma: “È un bambino molto facile, io per prima mi sono imposta una regola, di non essere una mamma perfetta come lo impone invece la società, voglio che mi viva con tutte le imperfezioni. Qualsiasi sbaglio farà va bene così perché mamma non è perfetta, parlo molto con lui, scusandosi anche spesso perché spesso perdo le staffe”.

