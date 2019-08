Enrico Montesano “One Man Show”/ Castello Santa Severa, 24 agosto: best of del comico

Enrico Montesano torna in scena questo sabato e lo fa nei pressi di Roma dove l’attore e comico originario proprio della Capitale propone in una nuova tappa del suo tour uno spettacolo-antologia che riassume oltre 50 anni di una carriera cominciata nei Sessanta e che ancora oggi lo vede sulla cresta dell’onda. Infatti questo 24 agosto, presso il Castello di Santa Severa (già teatro di diversi spettacoli questa estate) a Santa Marinella, a partire dalle ore 21.30 Montesano proporrà al pubblico il suo “One Man Show”, ovvero una pièce che sin dal nome dà il senso dell’operazione, tra nostalgia e compendio di quelli che sono stati i migliori sketch e personaggi che il 72enne romano ha interpretato non solo al cinema ma anche in televisione e sul palcoscenico. Insomma, una serata all’insegna del divertimento con quello che è stato uno dei comici dal repertorio più completo del Dopoguerra in Italia e che ha saputo disimpegnarsi, appunto da one-man show, nelle vesti di cantante, imitatore e anche sceneggiatore oltre che regista dei suoi stessi spettacoli. Andiamo a scoprire cosa propone l’ultimo tour di questo stand-up comedian inossidabile.

ENRICO MONTESANO IN “ONE MAN SHOW”

Lo “One Man Show” di Enrico Montesano di questo sabato presso il suggestivo scenario del Castello di Santa Severa di Santa Marinella (Comune che fa parte della Città Metropolitana di Roma Capitale) rientra nel tour che sta portando l’attore in giro per l’Italia questa estate: per il pubblico romano e dei dintorni l’appuntamento è a partire dalle ore 21.30 con prezzi che vanno dai 40 euro (+5 di prevendita) per i ticket di Platea, ai 30 euro (+4 di prevendita) per la Tribuna Centrale e i 20 euro (+3 di prevendita) per le Tribune Laterali; va ricordato inoltre che per tutte le informazioni relative allo spettacolo si può far riferimento al sito ufficiale del Castello “baciato dal mare” che si trova sulla Via Aurelia. “One Man Show” di Montesano, come accennato, rappresenta una antologia dei maggiori successi dell’attore e riprende una idea che era già stata portata in tour nel 2017 e, attraverso la galleria dei “volti” da lui ideati e un mix di racconto autobiografico e gag, proverà anche a raccontare l’Italia contemporanea attraverso gli occhi di chi ne è stato un osservatore privilegiato durante la sua lunga carriera.

UNA GALLERIA ANTOLOGICA DI MASCHERE E GAG

Infatti, da navigato cabarettista abile anche ad abbattere la cosiddetta “quarta parete”, Enrico Montesano propone un nuovo spettacolo sold-out dopo la sua versione di “Rugantino” e quello dedicato al “Conte Tacchia”, basato sull’omonimo film di Sergio Corbucci che lo vide protagonista nel 1982. Tra i personaggi che proporrà durante “One Man Show” al Castello di Santa Severa alcuni dei personaggi nati non solo alla radio ma che l’attore romano ha presentato in passato durante numerosi spettacoli di varietà in televisione, in una forma rivisitata e “aggiornata”: basti pensare al professor Taddeo Rufus e il suo rapporto col bricolage, Torquato il pensionato, il vecchio sketch con Dudù e Cocò, la romantica donna inglese e pure la celebre zia Sally, ai quali si aggiungeranno pure alcuni sagome nuove di zecca. Non solo: durante lo show ci saranno anche momenti in cui Montesano parlerà della stretta attualità, coinvolgendo ovviamente come suo solito anche il pubblico presente.



