Enrico Monti e Luca Maria/ Marito e figlio Sabrina Salerno: “Importante dire dei no!”

Enrico Monti, marito Sabrina Salerno: “Mi sono innamorata per i suoi valori”

Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno. Imprenditore veneto, i due si sono conosciuti nel 1994 e da quel momento non si sono più lasciati. Marito e moglie dal 2006 (oggi vivono in una villa a Mogliano Veneto) nel 2004 hanno avuto un figlio, Luca Maria, che oggi ha quindici anni. In un’intervista concessa a Vanity Fair, Sabrina Salerno ha ribadito la profondità del loro amore precisando di essersi innamorata di suo marito Enrico Monti per i suoi valori, oltre che le sue straordinarie caratteristiche caratteriali: “Una relazione, per durare a lungo, richiede infatti la capacità dei partner di mettersi sempre in discussione – ha spiegato in quell’occasione Sabrina Salerno – perché nel tempo i meccanismi e le esigenze mutano”. La showgirl ha infatti ammesso che in una coppia i rapporti si evolvono con il trascorrere del tempo e che la loro forza risiede proprio nella capacità di entrambi di venirsi sempre incontro.

E il figlio Luca Maria: “Sono una mamma che punta sul dialogo”

Dall’amore tra Sabrina Salerno ed Enrico Monti è nato un figlio, Luca Maria, ma la showgirl non ha nascosto che negli anni ha più volte cercato, senza successo, di avere altri figli. Oggi sente di essere una madre felice e serena, ma conferma che avrebbe preferito poter creare una famiglia numerosa. Ma che mamma è Sabrina Salerno, diva indimenticabile degli anni ’80? “Una mamma che punta sul dialogo, che crede nell’importanza di dire “no” e che è sempre presente”, ha spiegato Sabrina Salerno in un’intervista concessa a Vanity Fair. Il suo approccio è sempre quello della madre presente e apprensiva, ma non dimentica di concedere a suo figlio tutti gli spazi necessari alla sua crescita. “I figli non sono proprietà dei genitori”, ha più volte ribadito la diva nel corso delle sue più recenti interviste, nelle quali ha ripercorso il suo ruolo di madre senza nascondere la commozione.

“Il nostro ego cerca sempre di…”

Sabrina Salerno ha più volte ammesso che per essere madre ci vuole coraggio. Coraggio a veder crescere il proprio figlio, concedergli i suoi spazi e lasciarlo andare nel momento opportuno. Il tutto, senza mai dimenticare il dialogo, il confronto e la comprensione. In una recente condivisione social, la diva ha sottolineato questo aspetto della maternità postando una tenera dedica tutta indirizzata a suo figlio. “Ancora una volta ho capito l’importanza del parlarsi, del perdono e dell’accoglienza”, si legge sulla sua fan page ufficiale in uno scatto che la immortala assieme a Luca Maria da bambino. “Il nostro ego cerca sempre di dominarci, riuscire a non essere schiavi della nostra mente ci porta ad avere un reale controllo su noi stessi, non sono un‘ipocrita… – conclude la diva – è molto difficile riuscirci… ma quando ce la fai sei ad una grande svolta”.



