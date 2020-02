Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno/ Un amore di 27 anni “Non sempre facile…”

CHI È ENRICO MONTI?

Enrico Monti non potrebbe essere più felice: quando è stata ufficializzata la notizia che la moglie Sabrina Salerno sarebbe stata a Sanremo 2020, l’imprenditore ha subito pubblicato la notizia sui social. Un amore datato il loro, visto che il primo incontro è avvenuto nel ’93 e le nozze 13 anni più tardi. Nel 2004 tra l’altro la coppia ha dato alla luce Luca Maria, continuando a vivere nel Trevigiano, a Mogliano Veneto, rimanendo così nel territorio in cui sorge la Tessitura Monti. Ovvero l’azienda che il nonno di Enrico, Bruno Monti, ha fondato nei primi anni del 1900. “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta”, ha detto in passato la Salerno. Nonostante la sostenga con tutte le sue forze, Monti rimane comunque estraneo al mondo dello spettacolo e si dedica a tempo pieno all’azienda di famiglia. “Siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25”, ha detto a Vanity Fair la cantante, tempo fa. “Potete immaginarvelo, non è sempre stato facile”, ha aggiunto, “come tutte le coppie, abbiamo vissuto alti e bassi”.

ENRICO MONTI, MARITO SABRINA SALERNO: “ONESTO E PROFONDO”

Enrico Monti ha chiuso a chiave la porta d’accesso alla sua vita privata: ecco perchè non è semplice trovare informazioni sul marito di Sabrina Salerno. Sulla carriera non si discute: dopo aver ereditato la guida della Tessitura Monti, è riuscito a far rifiorire l’azienda in modo brillante. Tanto che alcuni anni fa è stato riconosciuto come il miglior imprenditore presente sul nostro territorio. Enrico inoltre è stato cruciale perchè la cantante riuscisse a risollevarsi nel periodo più nero della sua carriera, legato tra l’altro al periodo di maggior successo. Negli anni Ottanta, la nota pin-up ha dovuto affrontare l’ondata di interesse e il marito le è rimasto accanto, aiutandola a risolvere le iniziali difficoltà. “L’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”: queste le caratteristiche del marito che hanno colpito la cantante, come ha svelato a Vanity Fair. Oggi, mercoledì 5 febbraio, Sabrina Salerno inizierà il suo percorso come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020: siamo sicuri che Enrico è molto orgoglioso del suo traguardo e che non si perderà nemmeno un istante della kermesse. Possiamo darlo per scontato? Certo, visto che uno degli ultimi video pubblicati dall’imprenditore riprende una vista spettacolare dal suo hotel a Bordighera, ovvero molto vicino alla città dei fiori. Clicca qui per guardare il video di Enrico Monti

