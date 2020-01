Sabrina Salerno: “i social pieni di casi strani”/ “Mi chiedono di mostrare i piedi..”

Sabrina Salerno, icona degli anni ’80, famosissima ancora oggi sia in Italia che all’estero, è pronta a salire sul palco del Teatro Ariston. Amadeus, infatti, l’ha voluta tra le dieci donne che, dal 4 all’8 febbraio lo affiancheranno durante Sanremo 2020. Un’occasione che la Salerno ha colto al volo, felicissima di poter tornare in una città in cui ha vissuto per dieci anni e che, ancora oggi, sente sua. “Cosa farò a Sanremo? Porterò il mio essere solare e la mia voglia di divertirmi. Poi io ho abitato a Sanremo per dieci anni, dai 5 ai 15 anni, per me è come tornare a casa”, ha spiegato intervenendo ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Io sarò al Festival nella serata di mercoledì, con Emma D’Aquino e Laura Chimenti, le giornaliste del Tg1, e poi il sabato con Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. Lavorare con le donne mi piace, mi diverte”.

SABRINA SALERNO: “FELICE DI TORNARE A SANREMO”

Sabrina Salerno non vede l’ora di poter tornare a Sanremo dove porterà la sua spontaneità, il suo talento, ma anche la sua femminilità che sfoggia anche sui social. Molto attiva su Instagram dove pubblica foto e video dei concerti che tiene sia in Italia che all’estero, Sabrina Salerno riceve spesso messaggi da parte dei fans e non solo. La cantante, infatti, alla trasmissione di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, infatti, confessa di ricevere richieste anche molto particolari. “Quella di far vedere i piedi è la più normale. È pieno di casi strani”, ha svelato l’artista che non ha aggiunto ulteriori dettagli. Il countdown, dunque, per Sanremo è ufficialmente partito e Sabrina Salerno è sicuramente tra le donne più attese dal pubblico.





