Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno/ “Un cammino insieme contro le crisi”

Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno, torna indirettamente protagonista dell’ultima serata del Festival di Sanremo in occasione della nuova ospitata dell’icona e bomba sexy amata da intere generazioni. Lui potremmo definirlo l’esatto opposto della Salerno. Da una parte una donna super amata, eccentrica quanto basta anche per via del suo passato artistico che l’ha resa una vera e propria icona di sensualità e bellezza. Lui, al contrario, pur essendo una figura centrale nella vita della showgirl, si distingue sopratutto per la sua enorme riservatezza rispetto alla sua vita privata, che tiene gelosamente custodita da occhi indiscreti. Anche per questo motivo dell’uomo non si hanno molte notizie a disposizione per via del suo desiderio di prediligere uno stile di vita all’insegna della riservatezza e ben lontano dal gossip. Di origine veneta, di lui sappiamo che è un noto imprenditore in quanto gestisce la Tessitura Monti, importante azienda fondata nel lontano 1911 dal nonno Bruno ma che lui ha saputo portare avanti con estrema bravura in abito tessile. La sua formazione da imprenditore avveniva proprio mentre la donna che sarebbe diventata sia moglie, Sabrina Salerno, raggiungeva l’apice del successo. L’incontro con Sabrina Salerno, la donna che le avrebbe poi cambiato la vita, avvenne nel 1994. Prima di lui l’icona sexy scoperta da Claudio Cecchetto negli anni ’80 all’attore e cantante francese Pierre Cosso.

ENRICO MONTI, MARITO DI SABRINA SALERNO: UNA VITA INSIEME

Quando Sabrina Salerno incontrò Enrico Monti, suo futuro marito, era ancora impegnata con un altro uomo. Anche l’imprenditore però era sposato con un’altra donna. Nonostante questo tra Monti e la cantante e showgirl nacque subito qualcosa di molto forte. I due si conobbero in una sala di incisione, come dichiarò la Salerno. Dopo quel primo incontro i due iniziarono una bellissima storia d’amore culminata con le nozze nel 2006. Due anni prima, nel 2004, nacque il loro figlio, Luca Maria. Oggi la famiglia Monti vive felicemente in un’elegantissima villa a Mogliano Veneto trascorrendo gran parte del loro tempo tra la natura. Il loro è stato un matrimonio caratterizzato da alti e bassi, “Ma abbiamo superato tutti i momenti di crisi grazie alla volontà di condividere un cammino insieme”, aveva confidato la Salerno a Vanity Fair. Ma cosa ha spinto la showgirl a condividere il suo cammino proprio con Enrico Monti? Era stata la stessa a replicare, spiegando: “Per i suoi valori, che condivido: l’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”. Nonostante tutto era stata la stessa Sabrina a ritenere che suo marito fosse stato fortunato a trovare una donna come lei, “generosa per natura” e sempre pronta ad occuparsi di tutto ciò che concerne la casa e la famiglia.

