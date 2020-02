Sabrina Salerno/ A 30 anni da “Siamo donne” torna al Sanremo 2020 con “il mio modo di essere donna”

Il ciclone Sabrina Salerno è pronto ad abbattersi, in senso ovviamente buono, sul Festival di Sanremo 2020: infatti la 51enne showgirl, cantante e attrice originaria di Genova è una delle più piacevoli sorprese di questa edizione della kermesse canora curata e condotta da Amadeus e per la diretta interessa, come è noto, si tratterà di un ritorno dal momento che, come tutti ricordano, fu una della mattatrici nel lontano 1991: quella volta infatti la bellissima e procace interprete di indimenticabili hit estive quali “Sexy Girl” e “Boys” partecipò non in veste di co-conduttrice come quest’anno ma di concorrente assieme a Jo Squillo, cantando l’oramai iconica “Siamo donne”. e a proposito di quella partecipazione di recente la Sabrina nazionale, che pure un po’ si è detta rammaricata del fatto di avere successo soprattutto all’estero e non in Italia, ha raccontato che rispetto a trent’anni fa lei è molto cambiata: “Ero una ragazza, invece ora al posto della fragilità di allora c’è una coscienza e una sicurezza che prima non potevo avere” ha raccontato la Salerno in una intervista, ricordando che a quei tempo amava camuffarsi dato che, nonostante sembrava sempre sul punto di spaccare il mondo, in realtà era davvero timida.

SABRINA SALERNO, “A SANREMO PORTERÒ IL MIO MODO DI ESSERE DONNA”

E nei giorni che hanno preceduto il suo arrivo in quel del Festival di Sanremo, in cui affiancherà Amadeus nella serata di oggi e nella puntata finale, Sabrina Salerno ha avuto modo di parlare non solo del suo ritorno sul palcoscenico dell’Ariston ma pure delle sue colleghe di avventura, per quel cast tutto al femminile che accompagnerà il padrone di casa nell’edizione 2020: “Io a Sanremo cercherò di portare il mio modo di essere donna, cantando e ballando: ognuna di noi infatti ha la sua personale storia e contribuirà in maniera originale” ha aggiunto la showgirl genovese, spiegando che alla fine ciò che verrà fuori è una sorta di “quadro della femminilità di oggi”. A proposito delle altre donne, la Salerno ha ammesso di non conoscerle, eccezione fatta per Diletta Leotta, ma si è detta convinta che soprattutto con le due giornaliste e mezzibusti del Tg1, ovvero Emma D’Aquino e Laura Chimenti, avrà modo di divertirsi. “Per me, anche se quel palcoscenico incute timore, c’è un legame affettivo con Sanremo, dove peraltro ho vissuto per dieci anni, quindi è un po’ come tornare nella casa dei miei sogni” ha concluso, ribadendo di non vedere l’ora di stare accanto a una persona carina e gentile quale a suo dire è Amadeus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA