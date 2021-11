Enrico Monti, marito Sabrina Salerno/ Lei: “ci siamo conosciuti in sala di incisione”

Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno, la celebre showgirl che quest’anno partecipa come concorrente a Ballando con le Stelle 2021, insieme a Samuel Peron. Non tutti forse sanno che la cinquantenne genovese è sentimentalmente legata all’imprenditore attivo nel settore tessile, ovvero l’uomo che l’ha resa madre del figlio Luca Maria, nato nel 2004.

Sabrina Salerno fa spesso parlare di sé per la sua immagine da icona sexy, un’etichetta che inevitabilmente finisce con l’oscurare il suo vissuto e le sue esperienze. In alcune rare occasioni Sabrina Salerno ha parlato della sua famiglia e della sua infanzia, allo stesso modo quasi mai ha menzionato i suoi due grandi amori: il marito Enrico Monti e il figlio Luca Maria.

Sabrina Salerno e il primo incontro con suo marito Enrico Monti

Solo una volta Sabrina Salerno ha parlato della sua relazione con l’imprenditore Enrico Monti, con cui fa coppia fin dal 1993. Lui gestisce un’azienda che si occupa di confezionamento abiti, riconosciuta nel 2014 come una delle migliori ditte italiane nel settore. Dalla storia d’amore con Sabrina Salerno, come dicevamo, è nato Luca Maria Monti.

Quando si sono incontrati per la prima pare che entrambi fossero impegnati in altre relazioni, ma nel momento in cui è scattata la scintilla non sono riusciti a stare lontani: “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta” aveva svelato la cantante a proposito dell’inizio della sua love story.

