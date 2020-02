ENRICO NIGIOTTI / “Torno con Nigio, ma ad Amici ero il più indisciplinato”

Enrico Nigiotti ricorda la sua esperienza ad Amici. Maria De Filippi accoglie nello studio del talent show lo stesso Enrico, Giordana Angi, Elodie e Alberto Urso, reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Tutti e quattro i cantanti si accomodano accanto alla conduttrice. “Dei quattro, il più indisciplinato è stato Enrico”, ricorda Maria. “Penso di essere stato l’unico ad essersi autoeliminato e già questo cambia e ad aver cambiato tre professori”, ricorda Enrico. La De Filippi, poi, ricorda alcuni episodi come un suo sfogo durissimo. Poi, la conduttrice, prima di assegnare le ultime maglie verdi disponibili per il serale, chiede: “all’epoca tua c’erano già le maglie verdi o decideva il televoto?”. “Sai che non mi ricordo”, risponde Nigiotti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Enrico Nigiotti torna ad Amici con il nuovo album “Nigio”

Dal Festival di Saremo al ritorno ad Amici 19, in veste di ospite, Enrico Nigiotti è pronto a prendersi una meritata ovazione su Canale 5, nella scuola di Maria De Filippi. Appuntamento importante in vista dell’accelerata verso la tanto attesa fase del serale. In studio, oltre ad Enrico Nigiotti, ci saranno altri grandi ospiti come Elodie, Alberto Urso, e Giordana Angi. Per Enrico Nigiotti sarà l’occasione di presentare nuovamente il suo nuovo album di inediti, ‘Nigio’, già disponibile nei negozi tradizionali e chiaramente su tutte le piattaforme online. Un prodotto a cui hanno lavorato Paolo Valli e Celso Valli come arrangiatori, e che contiene sette canzoni inedite, oltre l’ultima hit estiva “Notturna”, scritte dallo stesso Enrico Nigiotti. Si tratta di brani a cui l’autore è molto legato e che sono caratterizzati da pungenti assoli di chitarra e batteria.

Enrico Nigiotti ad Amici: ecco le tracce del nuovo album

In occasione del suo ritorno ad Amici è probabile che Enrico Nigiotti regali qualche esibizione live. In tanti sperano che possa fare un medley del suo nuovo album, la cui scaletta è formata da “Baciami Adesso”, “Pasolini”, “Highlander”, “Vito”, “Corso Garibaldi”, “Il Provinciale”, “L’ora dei tramonti” feat. Giorgio Panariello, “Notturna”. Chi lo ha ascoltato lo descrive come un album molto intenso ed intimo, che affronta senza mezzi termini i temi cari ad Enrico Nigiotti. Attimi condivisi col pubblico e nei quali il pubblico stesso può rivedersi. Grande attenzione anche sulla canzone portata al 70° Festival di Sanremo “Baciami Adesso”. Nel disco anche l’inedito de “L’Ora Dei Tramonti”, un brano particolare con alcuni versi scritti dal cantautore toscano e altri recitati dal comico Giorgio Panariello.

Enrico Nigiotti spiega il significato del suo album

Sul sito di diregiovani.it l’intervista ad Enrico Nigiotti, che in attesa del tour in partenza il prossimo maggio nei principali teatri italiani, ha fornito qualche dettaglio in più sul suo nuovo album. A cominciare dal titolo: “Nigio è il mio soprannome, da sempre tutti mi chiamano così a Livorno e non solo. Ho scelto questo titolo per un album molto intimo in cui parlo di me, racconto quello che sta accadendo nella mia vita, un ritratto personale ma attraverso il quale in realtà chiunque può rivedersi”. Un ringraziamento speciale, Enrico Nigiotti lo fa al comico Panariello, che si è mostrato disponibile e pronto a misurarsi in un’esperienza diversa: “Ringrazio Panariello che ha subito accettato il mio invito. Per il brano “L’Ora Dei Tramonti” gli ho chiesto di leggere dei versi molto diretti che ho scritto, un soliloquio di un uomo che beve il suo dolore seduto al bancone di un bar. La sua voce e la sua bravura rendono quelle parole ancora più incisive. Per me è stato un onore collaborare con lui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA