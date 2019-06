ENRICO NIGIOTTI/ “La svolta? Grazie a Mara Maionchi…” (Nel nome di Francesco)

Per Enrico Nigiotti questo è certamente un periodo professionale davvero denso di soddisfazioni. La scorsa settimana il cantante livornese è stato tra gli artisti che si sono esibiti all’Arena di Verona nell’ambito dei Seat Music Awards, condotti da Carlo Conti. I due si ritroveranno questa sera in una cornice diversa, ma ugualmente importante. Nigiotti sarà infatti tra gli artisti che ad Assisi si esibiranno in occasione della serata di solidarietà dal titolo Con il cuore, nel nome di Francesco, che sarà presentata proprio da Carlo Conti e trasmessa in prima serata su Rai 1. Proprio il conduttore televisivo, in un’intervista ad Avvenire, ha spiegato quanto sia importante la presenza di Nigiotti ad Assisi, visto che grazie al suo brano “Nonno Hollywood” “tratteremo il rapporto intragenerazionale e quanto gli anziani siano importanti nella nostra società”.

ENRICO NIGIOTTI, LA SVOLTA DELLA CARRIERA

Dunque non sappiamo se questa sera sentiremo “Notturna”, il nuovo brano con cui cercherà di accompagnare l’estate di molti italiani. Di certo, comunque, riproporre “Nonno Hollywood” sarà per il cantante livornese un piacere, visto che il brano dedicato a suo nonno ha lasciato il segno a Sanremo, dove ha ricevuto il Premio Lunezia per il miglior testo. Nella sua carriera, questa canzone sarà sicuramente da segnare, proprio perché è quella che ha segnato il suo esordio all’Ariston. E dire che per Nigiotti tutto sembrava finito dopo il ritiro da Amici. È stata poi la sua voglia di rimettersi in gioco e la fiducia concessagli da Mara Maionchi, che è stata sua giudice a X Factor, a segnare la svolta cruciale della sua carriera, nonostante non sia uscito vincitore dal talent di Sky.

IL CENERENTOLA TOUR DI NIGIOTTI

Enrico Nigiotti, anche dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, resta tra gli artisti che vengono ricercati per eventi in giro per l’Italia. All’inizio del mese è stato infatti l’ospite d’onore di una serata del Calabria Fest Music Award, trasmessa anche su Rai Play e Rai Radio Tutta Italiana. A breve prenderà il via il suo Cenerentola Tour, che lo terrà impegnato dal 14 giugno al 10 agosto. Il via a questa tournée sarà Fabriano. Tra le altre cose Nigiotti suonerà anche a Milano (il 29 giugno) e a Roma (il 19 luglio). Tra le ultime date è prevista quella cui forse tiene in modo particolare, visto che il 3 agosto suonerà a Livorno. La chiusura del Cenerentola Tour sarà a Orbetello e considerando che si esibirà nella notte delle stelle cadenti, di certo sarà un concerto speciale.



