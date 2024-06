Enrico, papà di Edoardo Franco arriva all’Isola dei Famosi: “Siamo due teste di cazz*”/ Gaffe in diretta!

Edoardo Franco riceve la sorpresa di papà Enrico durante la finale dell’Isola dei Famosi 2024

Edoardo Franco è stato il primo eliminato della finale dell’Isola dei Famosi 2024. Prima di lasciare la playa e prepararsi per il ritorno a casa, per lui c’è stata una bellissima sorpresa: l’arrivo di suo papà Enrico. Un affetto di cui spesso ha parlato durante la sua avventura all’Isola, raccontando anche alcuni momenti delicati da lui vissuti. Papà Enrico è al settimo cielo e abbraccia suo figlio tra le lacrime.

Vladimir Luxuria nota subito che l’uomo ha rasato i capelli, così come accaduto allo stesso Edoardo Franco qualche puntata fa dell’Isola dei Famosi 2024, come prova per incontrare poi la sua fidanzata Valentina. “Ho tagliato i capelli il giorno dopo che li ha tagliati lui, era giusto. – ha spiegato Enrico, il papà di Edoardo Franco – Poi ricrescono i capelli. La mia famiglia è bellissima, è la mia vittoria. Lui lo dimostra sempre. Anche la Stefi in studio, grazie per l’opportunità” ha dichiarato l’uomo in diretta su Canale 5.

Gaffe di Enrico Franco in diretta all’Isola dei Famosi 2024

“Queste cose me le ha dette in varie occasioni. Oltre alla rasatura, abbiamo la stessa testa, non dico di cosa. Mi ha fatto lui e sono felice che mi ha fatto lui” ha aggiunto Edoardo Franco, commosso per il gesto di papà Enrico e per la sua presenza all’Isola. Lo stesso Aras Senol, amico di Edoardo, non ha trattenuto le lacrime di fronte alla sorpresa. Poi però il mood è cambiato, con una gaffe di papà Enrico prima di lasciare l’Isola insieme al figlio Edoardo Franco: “Siamo due teste di cazz*!” si è lasciato sfuggire l’uomo in diretta.











