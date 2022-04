Enrico Papi, chi è la moglie Raffaella Schifino e i figli Rebecca e Jacopo Papi/ Sono fondamentali

Sin dai tempi di “Sarabanda“, uno dei suoi successi più importanti, Enrico Papi ha fatto dell’ironia e della capacità di sdrammatizzare una delle sue doti migliori. Nel privato, però, il conduttore è decisamente diverso e ama dedicarsi alla sua famiglia di cui è particolarmente orgoglioso. Sia la moglie, Raffaella Schifino, sposata nel 1998 dopo un lungo fidanzamento, sia i suoi figli Rebecca e Jacopo, non amano le luci dei riflettori e lui rispetta appieno questo loro desiderio.

Non mancano comunque, almeno periodicamente, gli scatti di loro quattro insieme, che lui pubblica sul suo profilo social. Rebecca ha ormai 21 anni e studia e vive in America, dove tutti loro si erano trasferiti nel periodo in cui era rimasto lontano dalla Tv (la mamma per questo periodicamente è negli USA), mentre Jacopo ha 13 anni e vive a Roma. Essere rigido con loro, però, per lui è quasi impossibile. “Sono stato un papà sempre molto permissivo, non sono mai stato severo” – ha detto al settimanale ‘Nuovo’.

Raffaella, Rebecca e Jacopo: la famiglia è l’orgoglio di Enrico Papi

Avere il supporto di Raffaella e dei suoi figli è stato fondamentale per Enrico quando si è ritrovato senza la possibilità di stare in Tv con un suo programma. Il conduttore riesce a ricostruire con lucidità cosa era accaduto: “Sono stato vittima di bullismo televisivo. Ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no. Ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione “costretta” da altre persone. Ma non porto rancore. Tornassi indietro mi batterei fino all’ultimo per non assecondare le dimissioni. Anche se vanno male alcuni continuano a lavorare, mentre altri per mezzo punto di share in meno alzano i tacchi e se ne vanno”.

La solidità del rapporto che lega Papi ai suoi familiari è stata evidenziata anche in un altro momento critico per molti, quello del lockdown. La “convivenza forzata”, infatti, per loro non è stata un problema: “Molte coppie non hanno retto e si sono divise. Ma non è il nostro caso. Quella è stata un’altra occasione per trascorrere più tempo insieme. Con Raffaella abbiamo festeggiato i 23 anni di matrimonio” – ha concluso.











