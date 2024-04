Enrico Papi provoca: “Pubblico de La pupa e il secchione è più intelligente di chi lo fa”/ “È una sfida”

La Pupa e il Secchione 2024, Enrico Papi lancia la provocazione: “Il pubblico che lo guarda è intelligente”

Dopo aver condotto le prime due edizioni nel 2006 con Federica Panicucci e nel 2010 con Paola Barale, Enrico Papi è pronto a tornare al timone de La pupa e il secchione 2024. Le novità sono tantissime a cominciare dal fatto che condurrà da solo e non in coppia. E proprio sulla conduzione in solitaria, Papi in un’intervista a Il Giornale ha rivelato: “Stavolta faccio da solo, è una sfida. Un altro esordio dopo 36 anni di carriera…anche per smontare il luogo comune che il reality di un certo tipo possa essere condotto unicamente da donne…”.

E sempre a proposito di cliché da smentire Enrico Papi se l’è presa con il politicamente corretto e con l’idea che il pubblico, i telespettatori di programmi cosiddetti ‘trash’ siano stupidi: “Oggi scherzare in tv è sempre più complicato? Si C’è il politicamente corretto» E poi ha spiegato: “Sandra e Raimondo facevano gag feroci e divertenti che oggi sarebbero considerate scorrette. Ma avete mai pensato a Sandra e Raimondo come a due artisti politicamente scorretti?” E poi ancora il conduttore de La pupa e il secchione 2024 ha aggiunto che il pubblico non è cambiato, sono cambiate alcune opinionisti ma non bisogna mai dimenticare una cosa fondamentale: “Il pubblico che guarda i nostri spettacoli è più intelligente di noi che li facciamo.”

Enrico Papi rompe il silenzio: “Ecco cosa mi aspetto da questa edizione de La pupa e il Secchione 2024”

E le novità di questa nuova edizione de La pupa e il secchione sono tantissime. Innanzitutto ci sarà una giuria composta da Paola Barale, che ha condotto l’edizione del 2010, Candida Morvillo e Aldo Montano. I concorrenti sono diciotto e verranno divise in nove coppie ma non si conosce la loro identità che verrà svelata in puntata. Ci saranno giochi, sfide e tante dinamiche sui due mondi a confronto. Insomma ci sarà tanta carne al fuoco.

E cosa si aspetta Enrico Papi da La pupa e il secchione 2024? “Intanto spero che il pubblico apprezzi questa mia modalità di conduzione…e poi di attirare il pubblico che ama divertirsi con il reality sorridente e scherzoso.” Aggiungendo anche un piccola riflessione perché, secondo lui, la tv dovrebbe regalare più divertimento con svago ed evasione. Non resta, quindi, che dare l’appuntamento a questa sera a partire dalle 21.25 circa su Italia1

