La pupa e il secchione 2024, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: in giuria Paola Barale, Aldo Montano…

La pupa e il secchione 2024, anticipazioni e diretta

Mercoledì 10 aprile, in prima serata, Italia 1 trasmette la prima puntata della nuova edizione de La pupa e il secchione. Al timone del reality che mette alla prova ragazze bellissime e ragazzi dotati di una spiccata intelligenza, ma con poche capacità di conquistare il cuore di una persona, torna Enrico Papi. Con la sua simpatia ed ironia, a volte pungente, Papi è pronto a regalare serate spensierate ai telespettatori. In studio, naturalmente, non sarà da solo ma sarà affiancato da personalità di spessore appartenenti a mondi diversi. La giuria de La pupa e il secchione 2024 che torna al format originale dopo quella del 2022 affidata a Barbara D’Urso è formata da tre personaggi importanti e noti al grande pubblico.

A giudicare i concorrenti appartenenti a mondi diversi e che, per sei settimane, condivideranno tutto provando anche ad imparare l’uno dall’altro saranno Paola Barale, showgirl tra le più amate dal pubblico italiano e pronta ad aiutare le ragazze con le sue immense esperienze di vita, il campione olimpico di scherma Aldo Montano e la giornalista Candida Morvillo. Tre personaggi che, esattamente come i concorrenti, appartengono a mondi diversi che proveranno ad interagire nel giudizio delle varie prove che le coppie dei concorrenti dovranno superare in ogni puntata.

I concorrenti e le prove de La pupa e il secchione 2024

Sono 18 i concorrenti selezionati per La pupa e il secchione 2024. Si tratta di ragazzi appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 19 e i 28 anni il cui nome sarà svelato solo nel corso della prima puntata. Enrico Papi, nel corso della puntata inaugurale de La pupa e il secchione 2024 presenterà le pupe e i secchioni che saranno poi divisi per formare le coppie. Saranno nove le coppie che, in sei settimane, dovranno convivere e superare sfide per non essere eliminati. In ogni puntata, infatti, ci sarà un’eliminazione, ma quali prove dovranno affrontare i concorrenti?

Sono tante le prove che, nel corso di ogni puntata de La pupa e il secchione 2024, dovranno superare per non rischiare l’eliminazione. Tra quelle annunciate spiccano lo “Zucca Quiz”, la “Prova Riconoscimento” e la “Prova Fitness”. Tra le novità, invece, ci sono la “Sfida del muro” e il “Gioco delle Affinità”.

Come vedere in diretta streaming La pupa e il secchione 2024

L’appuntamento con le puntate della nuova edizione de La pupa e il secchione è per ogni mercoledì, in prima serata. Per vedere, dunque, lo show in diretta televisiva, basta sintonizzare il televisore su Italia 1 a partire dalle 21.25. Come sempre, con Mediaset Infinity, come app o sito, è possibile seguire anche la diretta streaming del reality o rivedere i vari momenti della serata in qualsiasi momento.

