Enrico Papi “separazione Totti-Ilary Blasi? Sto con Francesco”/ Ecco perchè

Enrico Papi prende posizione sulla separazione Totti-Blasi: “Ho apprezzato Totti, che ha parlato”

Enrico Papi, in occasione di un’intervista su Libero, rispolvera le sue doti da esperto di gossip e svela cosa pensa della separazione più chiacchierata del momento. La vicenda di Ilary Blasi e Totti sta tenendo banco da molti mesi, il cui apice è rappresentato dall’intervista che il numero 10 ha rilasciato al Corriere.

In tanti hanno condannato le parole di Totti al quotidiano, ma Enrico Papi è di un altro avviso: “Quando sei un personaggio pubblico, sei sempre sotto i riflettori: non puoi pensare di esporti solo quando le cose ti vanno bene. Ognuno interpreta e gestisce questa rovescio della medaglia secondo la propria sensibilità. Ho apprezzato sia la scelta di restare in silenzio di Ilary sia la decisione di Totti, che non si è sottratto e ha parlato”. Sui toni dell’ex calciatore che hanno indignato molti, il conduttore aggiunge: “Non sono d’accordo. Si è espresso come fa sempre, in modo schietto e genuino. È stata un’intervista onesta, non artificiosa“.

Enrico Papi torna con Scherzi a Parte: “Ne vedrete delle belle”

Archiviato l’argomento Totti-Blasi, Enrico Papi racconta della nuova edizione di Scherzi a Parte che lo vedrà al timone del programma comico, in onda su Canale 5.

Ai microfoni di Libero, il conduttore svela: “Ne vedrete delle belle! Tra le vittime di stasera ci saranno Paola Barale, Aldo Montano, Iva Zanicchi. Ma stavolta nemmeno gli ospiti saranno al sicuro”. E ancora: “Quest’anno abbiamo davvero esagerato! Sarà tutto molto, molto più imprevedibile! Torneranno anche gli scherzi in diretta”. Il conduttore parla del motivo che rende interessante il programma: “Be’, lo scherzo ha una dimensione terapeutica perché mette a nudo il vip, invitando di riflesso tutti a prendersi meno sul serio. Per certi versi, Scherzi a parte è il primo, vero, reality show perché le star non sanno che ci sono le telecamere: le cogliamo alla sprovvista, nella loro comfort zone, senza filtri“.

