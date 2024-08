Enrico Ruggeri, chi è il cantante che snobba la musica di oggi

Tra i protagonisti della puntata di oggi venerdì 30 agosto 2024 di Techetechetè troveremo Enrico Ruggeri, uno dei cantanti italiani più amati che negli anni è stato capace di collezionare successi, dopo gli inizi di carriera con i Decibel ha dato il via alla sua avventura come solita nel mondo della musica, tagliando traguardi di grande successo come il Festival di Sanremo vinto con Tozzi e Morandi con la celebre canzone Si può dare di più, uscito vincitore dalla kermesse nel 1987, tra le sue canzoni di successo si annoverano anche Nuovo swing e Mistero, altro successo che ha permesso a Enrico Ruggeri di vincere il Festival di Sanremo nel 1993.

Laura Ferrato e Andrea Mirò, chi sono ex moglie e attuale compagna di Enrico Ruggeri/ Il loro rapporto

La carriera di Enrico Ruggeri, classe 1957, è stata anche un’oscillazione tra i vari generi, passando dalla canzone d’autore al rock che il cantante milanese non ha mai disdegnato, anzi. Di recente, intervistato proprio da Il Sussidiario, Ruggeri ha detto la sua sui cantanti di oggi, ammettendo di provare nostalgia per il passato: “Ovviamente e per uno che fa musica e che è nato nel ’57, mi scuso, ma a me non interessa la musica che si sta facendo adesso. Ho ascoltato tanta musica di qualsiasi genere, ma erano dei giganti”.

Fedez, i baci bollenti con due ragazze in discoteca/ Il video sconvolge il web: "Ha due bimbi a casa..."

Enrico Ruggeri torna in gara al Festival di Sanremo 2025?

Di recente il poliedrico artista è stato accostato a un possibile ritorno in gara al Festival di Sanremo, dove avrebbe già potuto fare capolinea lo scorso anno, ma non se n’è poi fatto niente, mentre la pista sembra essersi accesa anche quest’anno, vedremo se ci saranno i margini per assistere a un ritorno di Enrico Ruggeri all’Ariston, dove ha già timbrato due volte il cartellino, vincendo sia in gruppo che da solita.

Nonostante Enrico Ruggeri non stimi in maniera particolare la musica di oggi non è da escludere la possibilità di un invito da parte del nuovo padrone di casa Carlo Conti.

Verissimo 2024/2025, quando inizia?/ Anticipazioni, data ufficiale e ospiti del programma di Silvia Toffanin