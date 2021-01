Enrico Ruggeri “Edema di Reinke e intervento alle corde vocali”/ “Temuto il peggio..”

Per un edema di Reinke, Enrico Ruggeri ha rischiato grosso, ha rischiato di perdere la sua voce ma, soprattutto, quelle note basse che gli permettono di avere il timbro che tutti noi conosciamo e che lo ha reso il grande cantante che è. Per fortuna quello che è successo è solo un lontano ricordo ma ospite di Oggi è un altro giorno oggi pomeriggio, Enrico Ruggeri potrebbe tornare sulla malattia, l’intervento e la lunga riabilitazione che lo ha visto protagonista. Il primo sintomo si presentò nel 2018, durante un tour, quando lui stesso si è accorto che qualcosa non andava perché faceva fatica a cantare e terminare le sue canzoni. Fu così che iniziò il suo iter che lo portò alla scoperta di un edema di Reinke, quello che lui stesso, in un’intervista al settimanale DiPiù, ha definito “un’evoluzione di polipo alle corde vocali”.

Enrico Ruggeri “Edema di Reinke e intervento alle corde vocali”

Dopo la diagnosi, Enrico Ruggeri si è sottoposto ad un’operazione alle corde vocali per riuscire a togliere l’edema e lui stesso ha spiegato di essere rimasto per due mesi sospeso con il rischio di aver perso la sua voce e, quindi, anche la sua musica. Per fortuna così non è stato e i dottori, oltre a togliergli l’edema, “hanno tenuto il tono basso e roco e migliorato le tonalità alte”. Poi ha raccontato che le cause del suo male sono state sforzo eccessivo e fumo: “La mia paura più grande era che mi cambiasse la voce. Il mio timore era che mi togliessero le tonalità basse, quelle che danno alla mia voce il tono roco che è divenuto al mia caratteristica”.



