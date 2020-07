Enrico Sheko, sfilata intimo maschile/ Foto, ecco come ha conquistato il pubblico

Enrico Sheko è riuscito a catturare lo sguardo dei telespettatori italiani durante l’ultima puntata di Ciao Darwin 7. Il programma ritornerà in replica nella prima serata di oggi, sabato 11 luglio 2020, e potremo rivederlo in tutto il suo splendore mentre sfila nel Defilè. Slip blu con cuciture gialle e una vestaglia/felpa grigia: ecco come si presenterà prima di avanzare verso il pubblico e mostrare gli addominali. In gara per il mondo del Reale e in sfida contro la squadra del Virtuale, Sheko è un modello di origine albanese e continua ancora oggi a lavorare nel settore. Anche se a dirla tutta non è molto attivo sui social: l’ultimo post risale allo scorso settembre, quando ha condiviso uno scatto realizzato a Cala Granu, in Sardegna. Sembra tra l’altro che chi lo segue da tempo conosca bene la sua abitudine a sparire dai social per diverso tempo: “Per un altro anno sei a posto con le foto su Instagram”, scrive un’ammiratrice divertita. Clicca qui per guardare la foto di Enrico Sheko.

Enrico Sheko, ecco cosa emerge dal web

Sappiamo davvero molto poco di Enrico Sheko, se non le informazioni emerse grazie ai suoi profili social. Ed è proprio grazie alla breve biografia indicata su Instagram che scopriamo che oltre a lavorare nel settore della moda ha studiato (o studia ancora) Economia e Management all’Università degli Studi di Brescia. Un altro dettaglio indicato nella biografia da Sheko riguarda invece il Circus Beatclub, una discoteca super popolare nel Bresciano, dove i ritmi house vengono mixati dai dj del momento con l’aiuto di arredi moderni e giochi di luce. Possiamo scoprire altro sul conto del modello grazie alle foto pubblicate. In una delle prime, datata maggio del 2014, lo vediamo al fianco del fratello minore. “Fratellino mio, sei un gran rompiba**e ma come sveglia umana hai un rande futuro”, ha scritto. All’epoca, scopriamo grazie ai commenti, il bambino aveva appena 5 anni, mentre Sheko a quanto pare è anche un appassionato di pugilato. Clicca qui per guardare la foto e leggere i commenti .

