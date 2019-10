Enrico Silvestrin “Mi sono avvicinato alla setta macrobiotica”/ “La mia scelta…”

Enrico Silvestrin torna ospite a Mattino 5 in una puntata dedicata alle sette. Dopo l’intervista rilasciata da Michelle Hunziker, Federica Panicucci e i suoi autori hanno pensato bene di tornare sulla questione ospitando in studio una serie di personaggi che hanno avuto a che fare con le regole e le dinamiche di una setta e, in particolare, anche Enrico Silvestrin dice la sua quando la conduttrice lo chiama in causa rivelando che anche lui si è avvicinato ad una setta macrobiotica. In particolare, il conduttore svela: “Premetto che mi sono avvicinato ad un’alimentazione e non ad una setta e niente lasciava pensare questo se non un atteggiamento settario delle persone che c’erano dentro. Ho conosciuto dei capicentro a Roma e ho iniziato a frequentare questo ristorante dai prezzi modici che riusciva ad attirare tante persone. Io mi sono avvicinato per una scelta di vita”.

ENRICO SILVESTRIN E L’ESPERIENZA NELLA SETTA MACROBIOTICA

A questo punto Enrico Silvestrin ci tiene a precisare che il “maestro” Pianesi non si è inventato nulla ma è stato portavoce in Italia di un movimento che arrivava dal giappone regalando all’Italia proprio la macriobiotica: “Quando tu mantieni l’acidità del sangue ad un certo livello, il tuo metabolismo funziona al massimo”. Federica Panicucci lo interrompe parlano del fatto che la dieta può anche starci ma tutto il resto no: “Io pesavo 68 chili e adesso ne peso 80, ero molto magro ma stavo bene. Io andavo tutti i giorni a pranzo e cena”. Uno degli adepti della setta, che per 28 anni è rimasto da Pianesi, fa notare che forse Enrico Silvestrin non era forse in grado di essere un vero e proprio adepto. Il VJ fa notare che c’erano molte cose strane in questi centri soprattutto quando si parlava dell’effetto curativo della macrobiotica tanto che lui portò in questo ristorante anche la madre ammalata di cancro. Federica Panicucci lo bacchetta un po’ per non far passare discorsi sbagliati e lui precisa che la madre faceva la chemio e che nessuna indagine scientifica ha provato i benefici della dieta macrobiotica.

