Enrico Vanzina “Carol Alt bullizzata, Virna Lisi più bella”/ “Bellucci? Si spogliò davanti a tutti e…”

Enrico Vanzina si racconta a cuore aperto, da Virna Lisi a Carol Alt

Enrico Vanzina si è raccontato in un’intervista al Messaggero. Giornalista, produttore, Enrico Vanzina ha anche scritto alcuni spettacoli per il teatro e molte serie tv di successo. Enrico ha lavorato assieme alle donne più belle dello spettacolo ma precisa di non aver vissuto mai storie d’amore. Solo qualche flirt ma nulla di impegnativo. Nell’intervista ha poi chiarito il motivo: “Ho avuto qualche storiella, ma zero amori. Le vedo troppo autoreferenziali, si credono il centro del mondo. Parlo delle star, ovviamente. Diciamo che sono attratto da cassiere, commesse, donne semplici. È anche vero, però, che la protagonista di un film deve sentirsi considerata da chi l’ha scelta e la dirige. Io e Carlo abbiamo sempre fatto credere all’attrice del momento che fosse la più desiderabile del mondo. La bellezza conta sul set”.

Chiara Nasti, hater l'attacca per il seno/ Lei l'asfalta "Tanto vere o finte a te nessuno le dà"

Enrico assieme al fratello Carlo scomparso qualche anno fa hanno scritto pagine importanti del cinema italiano realizzando una serie impressionante di film campioni d’incasso. Tra gli attori con cui Vanzina ha lavorato ci sono anche Virna Lisi, Monica Vitti, Monica Bellucci e Anna Foglietta. Nell’intervista, Enrico si sofferma a parlare in particolare di Virna Lisi e Monica Bellucci. Enrico definisce Virna la donna più bella con cui ha lavorato: “Riusciva sempre a mettere in contatto la bellezza del suo viso con il cuore. E poi lei è stata bella a tutte le età. Una donna unica”. Poi svela un retroscena inedito su Megan Gale scelta come protagonista di Vacanze di Natale: “La prima volta che venne sul set, all’alba, senza trucco, rimanemmo un po’ così. Sempre bella, ma diversa. E poi molto alta. Le bellissime devono essere come Liz Taylor: piccoline”, sentenzia.

Elisa Isoardi supera l'anno senza lavoro in tv/ "Devo dire grazie a 3 colleghe.."

Enrico Vanzina e il retroscena su Monica Bellucci: “Si spogliò davanti a tutti e…”

Enrico Vanzina ha lavorato anche con Carol Alt. L’attrice era stata lanciata nel mondo del cinema proprio dai fratelli Vanzina. A tal proposito, in un’intervista al Messaggero, Enrico rivela di essere rimasto colpito quando durante un pranzo, Carol ordinò un irish coffee: “Il primo pranzo insieme, durante le riprese di Via Montenapoleone del 1986, ordinò solo un irish coffe. Le chiesi il motivo. E lei: “Da ragazza ero grassa e brutta, e a scuola mi bullizzavano. Adesso sono bellissima e voglio rimanere così per sempre”.

Pietro Tredici, "Il mio cognome è una fortuna"/ E su Gianni Morandi coconduttore...

Il regista ha poi ammesso che sul set le scene più difficili da girare sono quelle di nudo. Secondo il regista ci vuole tanta pazienza a meno che non si abbia a che fare con Monica Bellucci. L’attrice italiana infatti avrebbe una certa confidenza nel girare scene di nudo. A rivelarlo è stato Enrico Vanzina: “Come produttore nel 1991 lavorai con Dino Risi al film tv Vita con i figli, protagonista Giancarlo Giannini. A Pavia Risi, prima di una scena in cui doveva essere nuda a letto, le disse di mettersi sotto le lenzuola. E lei: “Se devo essere nuda, nessun problema”. E con una sicurezza mai vista si spogliò completamente davanti a tutti, attraversò lo studio, e si mise a letto. Una scena pazzesca. Rimanemmo a bocca aperta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA