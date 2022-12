“Entri al GF Vip per tromb**ti Antonino”/ Ginevra Lamborghini attaccata dagli hater

Ginevra Lamborghini nel mirino degli hater: la sua reazione stupisce il web

Ginevra Lamborghini è in quarantena per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, lunedì. L’ereditiera entrerà in qualità di ospite per una settimana e i fan sono curiosi di capire quali dinamiche si creeranno con Antonino Spinalbese. Non tutti, però, gradiscono il rientro dell’ex gieffina nel reality show dopo la sua squalifica.

Un hater ha preso di mira la sorella di Elettra affermando: “Perciò Ginevra Lamborghini non ti resta che entrare per tr***i Spinalbese. Almeno sei entrata per qualcosa di utile e piacevole. E forse verrai ricordata non più per essere solo una bulla ma anche una traditrice senza rispetto e credimi non è da tutti“. L’ereditiera decide di rispondere con ironia: “In realtà entro perché me so scordata il rasoio. Sto a diventà un orso co tutti sti peli mannaggia“. L’hater però non si ferma e continua a ricoprirla di insulti quali: “Inutile”, “bulla”, “ridicola” e tanto altro. Poi la conversazione tra l’ex gieffina e l’utente si è fatta quasi surreale ed è continuata per molto, senza che l’hater cambiasse idea.

Alfonso Signorini, ospite di Casa chi, ha svelato chi secondo lui, fra Ginevra Lamborghini e Oriana Marzoli, conquisterà il cuore di Antonino Spinalbese: “Secondo me non vince nessuna delle due perchè Spinalbese è un inguaribile rubacuori. Lo dimostra nella casa, ma lo dimostra anche nella vita. Bisognerebbe chiedere a Belen chi è il vero Spinalbese”.

Il conduttore continua: “Lui ha una passione nella vita, oltre la figlia, che è la donna. E’ un uomo molto sensibile al fascino femminile e quindi, secondo me, non l’avrà vintà ne Ginevra che è voluta rientrare nella casa per avere le idee più chiare perchè in questo momento in un limbo e nè Oriana che è proprio partita per Antonino. Pensavo fosse più forte e, invece, mostra tutta la fragilità di una donna che subisce il fascino di un uomo”.

