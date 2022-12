Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini, chi conquisterà il cuore di Antonino Spinalbese?/ Signorini svela che..

Antonino Spinalbese tra Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese è sicuramente tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello vip 2022. L’ex di Belen Rodriguez sta dando vita a numerosi triangoli amorosi. Prima quello con Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà che ha poi fatto un passo indietro per proteggere il proprio matrimonio e poi quello con la stessa Ginevra e Oriana Marzoli. Il rapporto tra Antonino e l’influencer venezuelana è sicuramente andato più avanti. Tra i due, infatti, non è mancata l’intimità. Tuttavia, Spinalbese ha poi deciso di fare un passo indietro nonostante l’evidente interesse di Oriana. Attualmente, la Marzoli si sta riavvicinando ad Antonino che, nella prossima puntata, riceverà una sorpresa.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, in qualità di ospite, tornerà Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra resterà nella casa per una settimana per fare chiarezza sui propri sentimenti e sul rapporto con lo stesso Antonino.

Tra Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini, chi riuscirà a conquistare il cuore di Antonino Spinalbese? A rispondere a tale domanda è Alfonso Signorini. “Secondo me non vince nessuna delle due perchè Spinalbese è un inguaribile rubacuori. Lo dimostra nella casa, ma lo dimostra anche nella vita. Bisognerebbe chiedere a Belen chi è il vero Spinalbese“, dice Signorini ai microfoni di Casa Chi.

“Lui ha una passione nella vita, oltre la figlia, che è la donna. E’ un uomo molto sensibile al fascino femminile e quindi, secondo me, non l’avrà vintà ne Ginevra che è voluta rientrare nella casa per avere le idee più chiare perchè in questo momento in un limbo e nè Oriana che è proprio partita per Antonino. Pensavo fosse più forte e, invece, mostra tutta la fragilità di una donna che subisce il fascino di un uomo”, conclude Signorini.













