ENZA, SORPRESA DAI FIGLI A C’È POSTA PER TE 2023/ Massimo Ranieri e Maria De Filippi in lacrime

La puntata di C’è posta per te 2023 si conclude con un sorriso che tre figli regalano alla loro mamma grazie all’arrivo in studio del suo idolo: Massimo Ranieri. L’uomo, che con le sue canzoni ha scandito la storia d’amore con suo marito, purtroppo deceduto qualche tempo fa dopo una brutta malattia, scende le scale e si commuove per la loro storia, che gli fa ricordare anche la sua mamma. Allo stesso modo si commuove Maria De Filippi, che non riesce a trattenere le lacrime nel leggere la toccante lettera che i tre figli hanno scritto a Enza.

Enza è emozionatissima nel poter abbracciare Massimo Ranieri, la donna rimane anche senza parole per i bellissimi doni che il cantante ha deciso di fare alla donna, tra cui un anello di tre ori come tre sono i suoi figli. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chiara, Fabrizio e Angela, sorpresa alla mamma Enza a C’è posta per te 2023

La puntata di C’è posta per te 2023 del 22 gennaio si conclude con un regalo. Fa il suo ingresso in studio Massimo Ranieri: il celebre cantante è lo speciale dono che Chiara, Fabrizio e Angela vogliono fare alla loro mamma Enza.

Questo il triste racconto fatto a Maria De Filippi dai tre fratelli: “Veniamo a c’è posta per te per chiedere scusa alla nostra mamma perché a volte si danno per scontate e non lo abbiamo fatto. L’abbiamo data per scontata anche quando papà si è ammalato, dando per scontato il suo dolore. Quando papà si è ammalato, tutti noi eravamo concentrati su di lui. Ognuno pensava a lui, dando per scontata la mamma, perché lei lavava, puliva, stirava, senza renderci conto che mentre faceva queste cose vedeva lui che non voleva più prendere medicine, che non riusciva più a stare in piedi…”

Enza, sorpresa e lacrime a C’è posta per te

Alla luce di quanto raccontato e vissuto, Chiara, Fabrizio e Angela vogliono regalare alla loro mamma Enza un momento di gioia pura e hanno scelto per farlo non solo C’è posta per te, ma anche Massimo Ranieri. La scelta ricade su di lui perché il cantante è stato il punto di riferimento di tutta la storia d’amore dei loro genitori. Quando la busta si apre e la madre si ritrova i tre figli dall’altra parte salta sulla poltrona, dicendosi molto sorpresa: “Ma come avete fatto? Siete stati bravissimi!” ammette col sorriso, prima di lasciarsi alle lacrime e al ricordo del papà.

