Enza dedica ai suoi nonni parole di grande stima e amore a C’è posta per te 2025. “Volevo dirvi delle cose che non sono mai riuscita a dirvi. – esordisce la ragazza – Se so cos’è l’amore è solo grazie a voi, siete stati sempre l’uno la spalla dell’altro, soprattutto nei momenti difficili, in cui non avevamo niente. Siete stati le nostre spalle. Spero un giorno di vivere una more forte come il vostro e di essere almeno la metà di ciò che siete voi. Grazie per avermi insegnato e trasmesso i vostri valori e avermi dato l’infanzia che ogni bambino merita. Non voglio mai più sentirmi dire che non avete fatto abbastanza, perché non è vero.” In studio arriva poi Dusan Vlahovic, che li definisce “un esempio” e regala loro fiori, gadget della Juventus e una crociera da vivere insieme. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Enza e dei suoi nonni a C’è posta per te 2025

La quinta ed ultima storia della prima puntata di C’è posta per te 2025 è quella di un regalo. Maria De Filippi chiama in studio il suo secondo ospite di puntata, . Il calciatore è il regalo che Enza vuole fare ai nonni Anna ed Enzo.

Nel giugno del 2023 i due hanno perso la loro figlia Mary: “Da quando lei non c’è più io cerco di fare per loro tutto quello che avrebbe fatto lei.”, ha raccontato Enza. La ragazza ha vissuto con i nonni sin da piccola, perché abbandonata dal suo papà. Ha trascorso anni difficili, fatti anche di ristrettezze economiche. “Nonostante fossimo poveri e facevamo fatica ad andare avanti, non ho mai conosciuto il sentimento della rabbia o della tristezza, non ho mai invidiato le mie coetanee perché ero completamente circondata dall’amore della famiglia”, ha raccontato Enza a Maria De Filippi.

Enza e il dono ai nonni a C’è posta per te

Zia Mary sia ammala e muore in poco tempo per una brutta malattia. Enza vuole oggi ringraziare i nonni per come l’hanno cresciuta, ribadendo loro quanto li ama e quanto siano stati importanti nella sua vita. Vlahovic è un regalo soprattutto per il nonno, un grandissimo tifoso della Juventus. Anna e Enzo hanno accettato l’invito di Maria De Filippi e si commuovono scoprendo dall’altra parte della busta la nipote Enza.