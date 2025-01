C’è posta per te 2025, anticipazioni prima puntata su Canale 5

Oggi 11 gennaio 2025 Maria De Filippi torna con la nuova edizione di C’è posta per te. A partire dalle 21.30 su Canale 5, la conduttrice dà il via a uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, che ogni anno ci regala storie divertenti o strappalacrime, di amore o di tradimento. Si preannuncia un’edizione ricca di colpi di scena e, soprattutto, di grandi ospiti, a partire dalla prima puntata di questa sera.

Per l’esordio dell’edizione del 2025, Maria De Filippi ospita a C’è posta per te un talentuoso calciatore e un volto della TV, e prima ancora della cucina, amatissimo dal pubblico: parliamo dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic e dello chef Antonino Cannavacciuolo, apprezzato anche come giudice di Masterchef Italia e per le sue trasmissioni dedicate al mondo della ristorazione.

Le storie della prima puntata di C’è posta per te

Cannavacciuolo e Dusan Vlahovic saranno i protagonisti di due differenti storie, e arriveranno in studio come ospiti. Anche a C’è posta per te 2025, la loro presenza è un regalo che uno dei protagonisti vuole fare alla persona cara dopo un momento di grande difficoltà vissuto. Saranno due store che, dunque, toccheranno il cuore e faranno versare anche qualche lacrima.

Le altre tre storie che caratterizzeranno questa prima puntata di C’è posta per te avranno come protagoniste dinamiche familiari complicate. Da figli abbandonati dai genitori, poi scomparsi per anni, a matrimoni interrotti a causa del tradimento di uno dei due. Ci saranno poi storie di genitori contrari alle storie d’amore dei propri figli, ma anche uomini e donne che cercano i propri primi amore, anche se sono passati oltre 50 anni.

C’è posta per te 2025: come seguire la puntata in diretta streaming

Come sempre, a consegnare la posta di C’è posta per te 2025 è l’amato team di postini, in cui probabilmente ritroveremo volti storici come Marcello Mordino, Andrea Offredi e Gianfranco Apicerni. Ricordiamo che la prima puntata è visibile su Canale 5, in diretta dalle 21.30 circa, ma anche in streaming su Mediaset Play (cliccando qui). Sarà possibile inoltre vedere la puntata di C’è posta per te del 12 gennaio 2025 on demand a partire dal giorno successivo alla messa in onda.