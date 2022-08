Enzo Avitabile e l’addio alla moglie Maria/ Alan Sorrenti amori vissuti nel silenzio

Enzo Avitabile e l’amore con la moglie Maria morta nel 2002

Nella puntata di Techetechetè in onda questa sera, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, tra i protagonisti non poteva mancare il maestro Enzo Avitabile che, con la sua arte, ha contribuito a diffondere la bellezza della musica napoletana. La musica è stato e continua ad essere sicuramente uno dei grandi amori di Avitabile che, nella sua vita, ha provato un amore fortissimo per la moglie Maria, venuta a mancare agli inizi degli anni 2000.

Massimo Ranieri, dalla voglia di un figlio alle canzoni più famose/ Rose rosse...

La morte di Maria avvenuta, precisamente nel 2022, ha arrecato un grande dolore all’artista che si è ritrovato solo con le figlie Connie e Angela. “Loro mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma“, ha detto tempo fa a La Repubblica, “sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie“.

Pino Daniele com'è morto?/ Infarto in casa: ambulanza rifiutata e il viaggio a Roma

Alan Sorrenti: la vita privata è top secret

Tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechè ci sarà anche Alan Sorrenti. Della carriera del cantante del brano “Figli delle stelle” si sa tutto, ma cosa si sa della vita privata? In realtà pochissimo. Alan Sorrenti non si è mai sposato e non ha avuto figli. L’artista ha sempre evitato di parlare della propria vita privata e dei suoi amori e non si sa se al momento sia innamorato.

Più che parlare del proprio privato, Sorrenti, nelle varie interviste rilasciate nel corso dell’anno, ha sempre parlato di se stesso e, in un’intervista rilasciata tempo fa al settimanale Di Più ha spiegato di aver vissuto il periodo più bello della sua vita con Figli delle Stelle,

Techetechetè/ Anticipazioni 10 agosto: si balla con Ricchi e Poveri, Boney M, Milk and Coffee e Passengers

© RIPRODUZIONE RISERVATA