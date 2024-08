E’ una vera e propria notizia scioccante la morte del tiktoker romano Enzo Bondi, da tutti conosciuto come Kaiserjny. Il 39enne, divenuto famoso sui social per le sue discussioni sul calcio, la Roma, il fantacalcio e il calciomercato, è stato trovato cadavere in strada. Ne parla il Corriere della Sera raccontando come quella che sembrava un giallo si è trasformata nel giro di poche ore in una vicenda tristemente chiara: Enzo Bondi ha avuto un malore mentre stava camminando, era da solo, si è accasciato al suolo e non si è più ripreso, fino a morire.

Amato dai tifosi della Roma e in generale da coloro che seguono il calcio, il tiktoker romanista è stato rinvenuto, precisa anche il quotidiano di via Solferino, sul marciapiede del lungotevere Dante, dopo che alcuni passanti lo hanno notato, insospettiti. Vedendolo in una posizione un po’ scomposta, e capendo che il ragazzo non stesse dormendo, hanno cercato di svegliarlo, ma non rispondendo sono stati costretti ad avvisare i soccorsi, e gli uomini del 118 che quando si sono recati sul luogo indicati non hanno potuto fare altro che constatare la morte del povero Enzo Biondi, tiktoker e influencer Kaiserjny.

ENZO BONDI MORTO IN STRADA, ATTESA L’AUTOPSIA

Sul web sono molti coloro che sono rimasti giustamente sconvolti dall’apprendere la notizia, anche perchè Enzo era giovane, sembrava fosse in salute, ma evidentemente deve essere successo qualcosa che lo ha portato alla morte, forse un infarto, una delle tesi maggiormente ipotizzate in queste ultime ore.

Il ritrovamento del corpo di Enzo Bondi è avvenuto attorno alla mezzanotte di giovedì 8 agosto 2024 e sul posto, dopo la segnalazione dei passanti, si sono recati anche i carabinieri. Ad una prima ispezione del cadavere non sono risultati segni di violenza, di conseguenza si sta battendo l’ipotesi del malore, e si attende l’esito dell’esame autoptico che dirà con certezza di cosa sia morto il tiktoker amante di calcio e fantacalcio.

ENZO BONDI, MIGLIAIA DI MESSAGGI SUI SOCIAL

E’ ancora attiva la sua pagina Instagram, che vanta circa 14.000 follower, e visitandola si possono notare le foto con i due figli piccoli, rigorosamente con la maglia della Roma, ma anche con la moglie, ma soprattutto, i numerosi commenti di cordoglio, come ad esempio questo ragazzo che ha scritto: “Abbiamo litigato spesso per il calcio tu della Roma e io della Lazio ma questa notizia mi ha colpito profondamente non ho parole per il dispiacere che provo. Un abbraccio alla famiglia e ai bimbi”.

Un altro aggiunge: “Ammetto che non ero molto d’accordo con te sulla roma, sulla tua visione, oggi però l’unica cosa che vorrei fare è poter riparlare di roma con te.RIPOSA IN PACE E DALL’ALTO PROTEGGI I TUOI FIGLI E TUA MOGLIE”, e ancora: “La famiglia i figli la moglie, a loro vanno il mio pensiero RIP continua a tifare la roma da lassù ciao Kaiser buon viaggio e forza roma”.