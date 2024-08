Il noto tiktoker Stefano Cirillo ha avvisato i suoi fan di avere il cancro, una notizia che ha gelato i migliaia di followers, i quali da anni lo seguono come content creator. Sono ben 20000 i seguaci che ha su TikTok, dopo essere diventato famoso grazie alle sue imitazioni, in particolar modo dopo quella di Chiara Facchetti, influencer di beauty. La notizia di oggi è stata un colpo al cuore, un tumore maligno che ha scoperto di avere proprio in questi giorni e che probabilmente lo costringerà ad uno stop dai social.

L’annuncio è stato come un fulmine a ciel sereno: “Comunque la vita è così strana…” ha scritto Stefano Cirillo: “Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno”. Parole che sono arrivate su TikTok, dove si vede l’influencer con una faccia distrutta dal dolore e un piccolo video di lui in ospedale mentre piange. Poi la foto in cui ha dovuto tagliare i capelli per via della chemioterapia.

Stefano Cirillo in lacrime dopo la notizia del cancro: “Grazie a tutti per la vicinanza”

Inutile dire che il web si è subito mobilitato per sostenerlo dopo la triste notizia. Del resto, non si è mai preparati ad un annuncio del genere, specialmente se ad essere colpito da un tumore è un ragazzo giovanissimo. Stefano Cirillo ha poi proseguito, invitando tutti alla prevenzione e raccontando che sebbene le analisi del sangue fossero a posto, lui aveva la leucemia, individuata solo da una risonanza magnetica.

Nella didascalia del video di TikTok, Stefano Cirillo ha però fatto il tifo per sé stesso, scrivendo “Andrà tutto bene”. Poi, rispondendo alle domande dei fan si è accorto di una vicinanza incredibile e di storie molto simili alla sua, come quella di una follower alla quale avevano diagnosticato la leucemia a maggio scorso e ad ottobre era guarita. Altri ancora hanno raccontato della loro esperienza: “Tra poco faccio 18 anni, fidati che quando avrai finito ti sentirai fiero di te stesso, sei forte”. Messaggi di speranza, che hanno sicuramente dato un po’ di coraggio a Stefano Cirillo in uno dei momenti più difficili della sua vita.

